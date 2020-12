Coronavirus: OMT-leden bedreigd, toename leegstand in binnensteden

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Winkeliers verwachten opnieuw druk weekend

Winkeliers verwachten komend weekend opnieuw veel mensen in de binnensteden. Afgelopen weekend werd het op sommige plekken zelfs te druk. Volgens de ondernemers is spreiding van de bezoekers de enige manier om er voor te zorgen dat de situatie beheersbaar blijft. De ondernemers roepen mensen daarom op om niet op zaterdagmiddag te gaan winkelen.

OMT-leden bedreigd en beveiligd

Leden van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, zijn de afgelopen tijd bedreigd. Een enkel OMT-lid wordt beveiligd. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, bevestigde een bericht hierover van Nu.nl.

Gommers, die vrijdagochtend niet veel meer wil zeggen dan dat het bericht klopt, spreekt volgens Nu.nl over ernstige bedreigingen via sociale media. Soms worden OMT-leden ook thuis bezocht.

Hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, die ook zitting heeft in het OMT, heeft tegen NU.nl gezegd dat hij een brief heeft ontvangen waarin hij 'vreselijke aap' werd genoemd. De afzender stelde dat er in de dierentuin nog wel een plek zou zijn. In een andere brief zou 'Ga maar terug naar de Duitsers' hebben gestaan. De brieven zouden niet per post zijn bezorgd, maar gewoon in de brievenbus van Voss zijn gedaan.

Aantal sterfgevallen neemt toe na drie weken daling

Onderzoekers van het statistiekbureau CBS zagen het aantal sterfgevallen vorige week weer toenemen, volgend op drie weken van daling. Het is nu al tien weken zo dat er meer mensen overlijden dan gebruikelijk was in dezelfde periode in de jaren hiervoor. Dat komt hoogstwaarschijnlijk vanwege het coronavirus.

Vorige week overleden naar schatting 3450 mensen. Dat zijn er 150 meer dan een week eerder en 400 meer dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Het aantal sterfgevallen ging in andere jaren ook wel omhoog in de winter, maar niet zoveel als nu. De statistici verwachten dat dit komt door de uitbraak van het coronavirus. Maar dat kunnen ze nog niet met zekerheid vaststellen, omdat ze nog niet weten waaraan die mensen zijn overleden.

Tot nu toe zijn tijdens de tweede golf minder mensen overleden dan tijdens de eerste. In de eerste tien weken van de tweede golf overleden 4300 meer mensen dan gewoonlijk. Tijdens de eerste golf lag deze zogenoemde oversterfte dubbel zo hoog.

Kerstnachtmis sneuvelt door corona

Voor het eerst sinds mensenheugenis zijn dit jaar in zeker enkele tientallen rooms-katholieke kerken door heel Nederland op kerstavond geen traditionele kerstnachtvieringen, meldt Trouw. De kerken willen zich aan de coronamaatregelen houden en daarom niet meer dan dertig mensen toelaten, maar ze vrezen een veel grotere toeloop. De vieringen op kerstavond worden in normale tijden druk bezocht: voor veel mensen is het de enige keer per jaar dat ze naar de kerk gaan.

Een klein aantal kerken houdt wel een kerstnachtviering, maar laat daarbij geen bezoekers toe: die vieringen zijn online te volgen. De rooms-katholieke bisschoppen laten weten dat het om autonome beslissingen gaat die parochies zelf maken en ze roepen evenwel op om 'in ieder geval Kerst te blijven vieren'.

PBL: forse toename leegstand winkels in binnensteden

De effecten van de coronamaatregelen zorgen de komende paar jaar voor een forse toename in de winkelleegstand in binnensteden, voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De leegstand zal in 2022 toenemen met 40 procent. De horeca zal deze leegstand niet kunnen opvullen, denkt het PBL.

Het PBL analyseerde met onderzoeksbureau Locatus 53 grote en kleinere binnensteden en keek naar het aantal winkels en de grootte ervan. De coronapandemie legt volgens het PBL 'ongekende druk' op het aantal bezoekers in binnensteden, dat nog niet op het niveau van voor de pandemie is. Minder bezoekers betekent voor ondernemers minder inkomsten en dus meer ontslagen. Dat treft jongeren en lager opgeleiden 'onevenredig' veel, aldus het PBL.

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente?