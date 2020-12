Coronavirus: twee derde kankerpatiënten wil vaccinatie, OMT-leden bedreigd

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Aantal coronagevallen ruim 300 hoger dan donderdag

Het aantal nieuwe coronagevallen is vrijdag ruim 300 hoger dan donderdag. In de afgelopen 24 uur zijn 5935 positieve coronatesten geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Donderdag waren het er 5634 (na correctie) en woensdag ruim 4900. In de grote steden slaat het virus nog steeds het hevigst toe. Amsterdam had tussen donderdag- en vrijdagochtend 226 positieve testresultaten. Tilburg 147, Rotterdam had er 133, Utrecht 117 en Den Haag 116.

Het aantal sterfgevallen aan corona steeg afgelopen etmaal met 58. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde donderdag het overlijden van 61 coronapatiënten.

Twee derde kankerpatiënten wil coronavaccinatie

Twee derde van de mensen met kanker geeft aan gevaccineerd te willen worden tegen corona. Van deze groep wil ruim de helft graag voorrang krijgen bij de vaccinatie. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft dat, samen met andere zorgorganisaties, laten onderzoeken en er ruim 2400 (ex-)kankerpatiënten voor gesproken.

Van de mensen die niet meer beter worden, zegt ruim 7 op de 10 graag een vaccinatie te krijgen. 'Juist de mensen die worden behandeld voor kanker of zelfs niet meer beter worden en nu geïsoleerd zitten uit angst om besmet te raken, zijn gebaat bij het vaccin. Het biedt ze de bescherming die ervoor kan zorgen dat zij deze kwetsbare, soms laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen met hun dierbare', zegt de woordvoerder van de NFK.

Ruim drie kwart van de mannen geeft aan graag gevaccineerd te willen worden ten opzichte van ruim de helft van de vrouwen: van de vrouwen zegt een derde het nog niet te weten. Onder de mensen van 66 jaar of ouder geeft bijna 8 op de 10 respondenten aan graag gevaccineerd te willen, waarvan ruim de helft met voorrang.

Vaccinatieprogramma 'best wel pittig' voor huisartsen

Als straks duidelijk is wanneer welk coronavaccin zal worden geleverd, zullen huisartsen nog wel enige tijd nodig hebben om het prikken van hun patiënten te regelen. Dat verwacht de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De hele operatie is wel te doen, maar wordt 'best wel pittig', zegt een woordvoerster.

De animo zal flink zijn en het inenten moet coronaproof. De dokters zullen daarom extra ruimte moeten vinden door partytenten voor de deur te zetten of tijdelijk te verhuizen naar bijvoorbeeld kerken en sportzalen. En omdat de gewone consulten ook moeten doorgaan, zullen huisartsen misschien ook op zaterdag coronavaccins willen toedienen, maar daar moet dan wel weer extra assistentie voor worden geregeld.

Het zijn echter geen onoverkomelijke problemen, aldus de LHV. Om te beginnen hebben de dokters immers de groepen in beeld die het eerst in aanmerking komen doordat ze die ook al jaren oproepen voor de gewone griepprik.

Verlaging leeftijd HPV-vaccinatie door corona niet gehaald

Jongens en meisjes vanaf negen jaar worden volgend jaar toch nog niet gevaccineerd tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Uit een brief van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer blijkt dat corona de oorzaak is.

Eigenlijk zouden vanaf 2021 niet alleen meisjes, maar ook jongens worden gevaccineerd tegen HPV. De leeftijd waarop het vaccin wordt aangeboden, zou bovendien omlaag gaan van twaalf naar negen jaar. Door corona gaat dat niet door, schrijft Blokhuis: 'Vanwege de hoge werkdruk' bij de Jeugdgezondheidszorg 'en de inzet van personeel bij de bestrijding van Covid-19 blijkt dit streven helaas niet haalbaar.'

Gemeente Den Haag scheldt huur culturele instellingen kwijt

Dertig culturele instellingen in Den Haag hoeven over de coronaperiode geen huur te betalen. Dat heeft wethouder Robert van Asten besloten. Voor theater Diligentia is de steun een onverwachte meevaller. 'Het helpt ons om alles wat we stil hebben moeten leggen weer op te pakken', vertelt woordvoerder Mariette van Solingen.

De steunmaatregel is voor alle culturele instellingen die een pand van de gemeente huren of in een verzamelgebouw van de gemeente zitten en daar onderhuren. 'De hulp was hoog nodig', vertelt Van Asten in West Wordt Wakker op Radio West. 'Na de lockdown mogen de theaters maar mondjesmaat weer mensen toelaten. En kleine makers zien hun opdrachten wegvallen. Als je dan wel je huur hebt, maar geen opdrachten, dan staat het water je al snel aan de lippen.'

LEES OOK: Gemeente Den Haag scheldt huur culturele instellingen kwijt

Zes op tien bedrijven moeten loonkostensteun terugbetalen

Naar schatting zes op de tien bedrijven die afgelopen voorjaar een beroep hebben gedaan op de eerste loonkostenregeling (NOW) van het kabinet, moeten een deel daarvan terugbetalen. Dat komt doordat zij minder omzet zijn misgelopen dan zij vooraf hadden ingeschat, of doordat hun loonkosten lager zijn uitgevallen, meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Ondernemers konden een beroep doen op de eerste NOW-regeling als zij minstens een vijfde van hun opbrengsten zagen wegvallen door de coronamaatregelen, zoals de sluiting van de horeca en het verbod op evenementen. Zij konden tot 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen. Het subsidiebedrag was mede afhankelijk van hoe zwaar hun omzet werd geraakt. Dat wordt pas achteraf definitief vastgesteld.

Winkeliers verwachten opnieuw druk weekend

Winkeliers verwachten komend weekend opnieuw veel mensen in de binnensteden. Afgelopen weekend werd het op sommige plekken zelfs te druk. Volgens de ondernemers is spreiding van de bezoekers de enige manier om er voor te zorgen dat de situatie beheersbaar blijft. De ondernemers roepen mensen daarom op om niet op zaterdagmiddag te gaan winkelen.

LEES OOK: Drukke winkelstraten verwacht: 'Er is voldoende ruimte, maar niet op zaterdagmiddag'

OMT-leden bedreigd en beveiligd

Leden van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, zijn de afgelopen tijd bedreigd. Een enkel OMT-lid wordt beveiligd. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, bevestigde een bericht hierover van Nu.nl.

Gommers, die vrijdagochtend niet veel meer wil zeggen dan dat het bericht klopt, spreekt volgens Nu.nl over ernstige bedreigingen via sociale media. Soms worden OMT-leden ook thuis bezocht.

Hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, die ook zitting heeft in het OMT, heeft tegen NU.nl gezegd dat hij een brief heeft ontvangen waarin hij 'vreselijke aap' werd genoemd. De afzender stelde dat er in de dierentuin nog wel een plek zou zijn. In een andere brief zou 'Ga maar terug naar de Duitsers' hebben gestaan. De brieven zouden niet per post zijn bezorgd, maar gewoon in de brievenbus van Voss zijn gedaan.

Aantal sterfgevallen neemt toe na drie weken daling

Onderzoekers van het statistiekbureau CBS zagen het aantal sterfgevallen vorige week weer toenemen, volgend op drie weken van daling. Het is nu al tien weken zo dat er meer mensen overlijden dan gebruikelijk was in dezelfde periode in de jaren hiervoor. Dat komt hoogstwaarschijnlijk vanwege het coronavirus.

Vorige week overleden naar schatting 3450 mensen. Dat zijn er 150 meer dan een week eerder en 400 meer dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Het aantal sterfgevallen ging in andere jaren ook wel omhoog in de winter, maar niet zoveel als nu. De statistici verwachten dat dit komt door de uitbraak van het coronavirus. Maar dat kunnen ze nog niet met zekerheid vaststellen, omdat ze nog niet weten waaraan die mensen zijn overleden.

Tot nu toe zijn tijdens de tweede golf minder mensen overleden dan tijdens de eerste. In de eerste tien weken van de tweede golf overleden 4300 meer mensen dan gewoonlijk. Tijdens de eerste golf lag deze zogenoemde oversterfte dubbel zo hoog.

Kerstnachtmis sneuvelt door corona

Voor het eerst sinds mensenheugenis zijn dit jaar in zeker enkele tientallen rooms-katholieke kerken door heel Nederland op kerstavond geen traditionele kerstnachtvieringen, meldt Trouw. De kerken willen zich aan de coronamaatregelen houden en daarom niet meer dan dertig mensen toelaten, maar ze vrezen een veel grotere toeloop. De vieringen op kerstavond worden in normale tijden druk bezocht: voor veel mensen is het de enige keer per jaar dat ze naar de kerk gaan.

Een klein aantal kerken houdt wel een kerstnachtviering, maar laat daarbij geen bezoekers toe: die vieringen zijn online te volgen. De rooms-katholieke bisschoppen laten weten dat het om autonome beslissingen gaat die parochies zelf maken en ze roepen evenwel op om 'in ieder geval Kerst te blijven vieren'.

PBL: forse toename leegstand winkels in binnensteden

De effecten van de coronamaatregelen zorgen de komende paar jaar voor een forse toename in de winkelleegstand in binnensteden, voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De leegstand zal in 2022 toenemen met 40 procent. De horeca zal deze leegstand niet kunnen opvullen, denkt het PBL.

Het PBL analyseerde met onderzoeksbureau Locatus 53 grote en kleinere binnensteden en keek naar het aantal winkels en de grootte ervan. De coronapandemie legt volgens het PBL 'ongekende druk' op het aantal bezoekers in binnensteden, dat nog niet op het niveau van voor de pandemie is. Minder bezoekers betekent voor ondernemers minder inkomsten en dus meer ontslagen. Dat treft jongeren en lager opgeleiden 'onevenredig' veel, aldus het PBL.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.