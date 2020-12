Coronavirus: Eregalerij voor Haagse zorgmedewerkers

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

BOA Bond: deze week nog geen boetes voor mondkapjesplicht

Het gaat zeker nog één tot twee weken duren voordat de eerste boetes voor het niet dragen van een mondkapje uitgeschreven gaan worden. Dat zegt de voorzitter van de BOA-bond, Ruud Kuin, bij Spraakmakers op NPO Radio 1. De administratie is nog niet op orde, dus kunnen er momenteel nog geen boetes worden uitgeschreven.

'Elke boete heeft een zogenoemde feitcode en dat is bij deze boete administratief nog niet rond', zegt de voorzitter. Volgens Kuin maakt dat toch niet uit, omdat er deze dinsdag sowieso geen boetes uitgeschreven zouden worden. 'Het beleid is namelijk om mensen eerst aan te spreken. Ik ga ervan uit dat het deze week geregeld is met de administratie. Het komt wat knullig over, dat kan ik me helemaal voorstellen.'

Wanneer er wel boetes uitgeschreven gaan worden, zal per stad en regio verschillen. 'Ik schat dat het één tot twee weken duurt voordat er echt tot boetes wordt overgegaan.' Kuin vertelt dat veel mensen al een mondkapje dragen. 'Zo'n 90 procent houdt zich eraan, dat is redelijk snel opgelopen. En de 10 procent die het mondkapje niet draagt, wordt aangekeken door de 90 procent. Daarvan zet zo'n 5 procent het kapje alsnog op.'

Eregalerij voor Haagse zorgmedewerkers

De gemeente Den Haag gaat een eregalerij maken voor zorgmedewerkers. Iedere zorgmedewerker die woont of werkt in Den Haag kan een foto opsturen die geplaatst kan worden in deze eregalerij, die op woensdag 23 december in een speciale editie van de Stadskrant zal verschijnen. Mensen wordt gevraagd om een foto van zichzelf in te sturen, het liefst genomen op de werkplek.

'Jullie doen fantastisch werk! Nauwelijks bijgekomen van de eerste coronagolf, gingen jullie alweer vol aan de bak voor de tweede. Dagelijks maken jullie mensen beter en helpen jullie leed te verzachten. Wij realiseren ons hoe zwaar dat moet zijn, vooral in een stad die is getroffen door een groot aantal besmettingen. Van ziekenhuis tot verpleeghuis en zorg aan huis: vanuit een hart voor de medemens zetten jullie door. Jullie verdienen het dan ook om te worden ingelijst. Allemaal. Ieder afzonderlijk', schrijft zorgwethouder Kavita Parbhudayal in de oproep.

Mondkapjes vanaf vandaag verplicht

Vanaf dinsdag 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De plicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten hoeven dit niet te doen, evenals mensen met gezondheidsproblemen die door het dragen van een mondkapje verergeren en mensen met een psychische aandoening of verstandelijke beperking.

Winkels en bedrijven hebben het recht om bezoekers zonder mondkapje niet binnen te laten. Een aantal bedrijven deelt bij binnenkomst mondkapjes uit aan mensen die er geen hebben, maar dit is niet verplicht. Op het niet dragen van een mondkapje waar dat wel verplicht is staat een boete van 95 euro.

LEES OOK: Invoering mondkapjesplicht: alles wat je vanaf nu moet weten

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.