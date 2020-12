Coronavirus: OMT geeft advies over versoepelingen voor feestdagen, beperkt carbidschieten in Alphen

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

OMT geeft advies over versoepelingen voor feestdagen

Het kabinet heeft advies gevraagd aan de experts van het Outbreak Management Team (OMT) over een aantal specifieke versoepelingen tijdens Kerstmis en oud en nieuw. Zo wordt gekeken naar een grotere groepsgrootte, een beperkte opening van de restaurants (de zogeheten 'droge horeca') en het eerder sluiten van scholen. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

De bronnen benadrukken dat dit gaat over 'mogelijke versoepelingen'. Pas als het OMT-advies is ontvangen, wordt gekeken welke versoepelingen eventueel kunnen doorgaan. Het is geen totaalpakket, zo valt te horen, maar eerder een keuzemenu met verschillende opties. Zet de daling niet door of stijgt het aantal besmettingen toch weer, dan zijn er geen versoepelingen mogelijk.

Het OMT is de belangrijkste adviseur van het kabinet in de aanpak van de coronapandemie. Vrijdag komen de experts bij elkaar om een nieuw advies te geven aan het kabinet in de aanloop naar dinsdag, als premier Rutte en minister De Jonge opnieuw een corona-persconferentie houden.

Carbidschieten in Alphen op oudejaarsdag tot 17.00 uur

Wie wil carbidschieten, kan dat op donderdag 31 december doen tussen 10.00 en 17.00 uur. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het niet toegestaan om te carbidschieten tot twee uur 's nachts. Dat heeft burgemeester Liesbeth Spies (CDA) dinsdag besloten.

Vorige week gaf Spies al aan dat Alphen zich niet voegt bij het rijtje gemeenten in Nederland dat carbidschieten helemaal gaat verbieden. Omdat het afsteken van vuurwerk aankomende jaarwisseling verboden is in Nederland, wint carbidschieten aan populariteit.

Carbidschieten is niet vrij toegestaan. Initiatiefnemers zijn verplicht om vooraf melding te maken bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook moeten zij een plan van aanpak opstellen over hoe de coronamaatregelen gehandhaafd worden.

Zorgen in Tweede Kamer over handhaving vuurwerkverbod

Meerdere partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de handhaving van het vuurwerkverbod, dat voor aankomende jaarwisseling geldt. Aanleiding daarvoor zijn meerdere berichten over illegale vuurwerkhandel, waarbij handelaren soms voorraden van honderden kilo's middenin woonwijken hebben opgeslagen.

CDA'er Chris van Dam wil weten of ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de marechaussee mogelijk is, zodat er in de wijk meer controle mogelijk is. "In de eerste plaats om problemen klein te houden en in de tweede plaats om te horen waar dat spul ligt. Want mensen zijn bang daarvoor de politie te bellen, daarvoor moet je aanwezig zijn in de wijken."

Partij voor de Dieren oppert een verbod op bezit. Het verkopen, afsteken en vervoeren van vuurwerk is verboden dit jaar, maar een verbod op bezit is volgens Grapperhaus niet wenselijk. De politie moet dan achter de voordeur gaan controleren. Bezit van meer dan 25 kilo is al wel strafbaar.

Steeds meer personeel in de zorg ziek

Zorginstanties hebben in de herfst opnieuw een hoger percentage ziekteverzuim onder personeel gemeld. Waar het verzuimpercentage in september op 6,28 procent lag, steeg dit in oktober tot 7,22 procent, aldus kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet.

In augustus lag het verzuimpercentage op 5,73 procent. Vanaf maart, het begin van de coronapandemie, meldden zorginstanties zonder uitzondering hogere verzuimpercentages dan in 2019.

Vaccinatie tegen corona mogelijk vanaf eerste week van januari

In de eerste week van januari worden mogelijk de eerste mensen ingeënt tegen het coronavirus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft dat dinsdag laten weten naar aanleiding van de planning van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dat het vaccin moet goedkeuren. Hij houdt vanwege die beoordeling nog wel een slag om de arm.

De logistieke operatie is er in ieder geval op gericht om in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinatie. Het RIVM, GGD's, de huisartsen en de artsen in verpleeghuizen en instellingen werken hierin samen. 'Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis." Het is nu eerst belangrijk dat het EMA zorgvuldig zijn werk doet, aldus de minister.

LEES OOK: Vaccinatie voor coronavirus mogelijk in januari: 'Dit is het meest gunstige scenario'

Daling aantal nieuwe besmettingen zet door

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 4073 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 530 minder dan gisteren werden gemeld. De daling in het aantal nieuwe besmettingen zet hiermee door, want zondag had het RIVM nog bijna 5600 nieuwe besmettingen.

Het aantal sterfgevallen steeg met 62. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op maandag meldde het RIVM het overlijden van 29 coronapatiënten.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 532.000 Nederlanders positief getest. Van bijna 9500 mensen is bevestigd dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger. Niet iedereen is getest op het virus, dus sommige mensen zijn waarschijnlijk genezen of overleden zonder dat ooit is vastgesteld dat ze het virus onder de leden hadden.

Testen ook mogelijk zonder klachten voor sommige groepen

Mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon kunnen zich vanaf dinsdag laten testen zonder dat zij klachten hebben. Door een test af te nemen kan de quarantaineperiode gehalveerd worden, namelijk naar vijf dagen.

Mensen van wie uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmet persoon moesten tot en met 30 november tien dagen in quarantaine om te kijken of zij besmet zijn of niet. Vanaf de vijfde dag na het laatste contact is het mogelijk om te zien of iemand het virus heeft, ook al heeft deze (nog) geen klachten. Bij een negatieve coronatest kan deze persoon dan op dat moment uit quarantaine.

Het veranderde beleid komt voort uit de grote hoeveelheid beschikbare testen. Mensen die zich willen laten testen als nauw contact moeten wel een speciale afspraak maken, want de sneltest die bijvoorbeeld in De Broodfabriek in Rijswijk wordt afgenomen, is niet gevoelig genoeg om een betrouwbare uitslag te geven. Mensen moeten dus naar een andere locatie om een test af te nemen.

BOA Bond: deze week nog geen boetes voor mondkapjesplicht

Het gaat zeker nog één tot twee weken duren voordat de eerste boetes voor het niet dragen van een mondkapje uitgeschreven gaan worden. Dat zegt de voorzitter van de BOA-bond, Ruud Kuin, bij Spraakmakers op NPO Radio 1. De administratie is nog niet op orde, dus kunnen er momenteel nog geen boetes worden uitgeschreven.

'Elke boete heeft een zogenoemde feitcode en dat is bij deze boete administratief nog niet rond', zegt de voorzitter. Volgens Kuin maakt dat toch niet uit, omdat er deze dinsdag sowieso geen boetes uitgeschreven zouden worden. 'Het beleid is namelijk om mensen eerst aan te spreken. Ik ga ervan uit dat het deze week geregeld is met de administratie. Het komt wat knullig over, dat kan ik me helemaal voorstellen.'

Wanneer er wel boetes uitgeschreven gaan worden, zal per stad en regio verschillen. 'Ik schat dat het één tot twee weken duurt voordat er echt tot boetes wordt overgegaan.' Kuin vertelt dat veel mensen al een mondkapje dragen. 'Zo'n 90 procent houdt zich eraan, dat is redelijk snel opgelopen. En de 10 procent die het mondkapje niet draagt, wordt aangekeken door de 90 procent. Daarvan zet zo'n 5 procent het kapje alsnog op.'

Eregalerij voor Haagse zorgmedewerkers

De gemeente Den Haag gaat een eregalerij maken voor zorgmedewerkers. Iedere zorgmedewerker die woont of werkt in Den Haag kan een foto opsturen die geplaatst kan worden in deze eregalerij, die op woensdag 23 december in een speciale editie van de Stadskrant zal verschijnen. Mensen wordt gevraagd om een foto van zichzelf in te sturen, het liefst genomen op de werkplek.

'Jullie doen fantastisch werk! Nauwelijks bijgekomen van de eerste coronagolf, gingen jullie alweer vol aan de bak voor de tweede. Dagelijks maken jullie mensen beter en helpen jullie leed te verzachten. Wij realiseren ons hoe zwaar dat moet zijn, vooral in een stad die is getroffen door een groot aantal besmettingen. Van ziekenhuis tot verpleeghuis en zorg aan huis: vanuit een hart voor de medemens zetten jullie door. Jullie verdienen het dan ook om te worden ingelijst. Allemaal. Ieder afzonderlijk', schrijft zorgwethouder Kavita Parbhudayal in de oproep.

Mondkapjes vanaf vandaag verplicht

Vanaf dinsdag 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De plicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten hoeven dit niet te doen, evenals mensen met gezondheidsproblemen die door het dragen van een mondkapje verergeren en mensen met een psychische aandoening of verstandelijke beperking.

Winkels en bedrijven hebben het recht om bezoekers zonder mondkapje niet binnen te laten. Een aantal bedrijven deelt bij binnenkomst mondkapjes uit aan mensen die er geen hebben, maar dit is niet verplicht. Op het niet dragen van een mondkapje waar dat wel verplicht is staat een boete van 95 euro.

LEES OOK: Invoering mondkapjesplicht: alles wat je vanaf nu moet weten

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.