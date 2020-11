Tranen bij Ricardo Kishna na laatste fluitsignaal: 'Ik ben er weer, ik voel me weer een mens'

Na het laatste fluisignaal kon Kishna zijn emoties niet in bedwang houden. Hij heeft hard gewerkt om tot dit moment te komen. 'Ik was een aantal keer zo dichtbij, en dan krijg je weer een tegenslag. Ik ben blij dat dit achter de rug is. Deze dag is heel speciaal en aan het einde kwam het eventjes los. Het gevoel is fantastisch, na zo lang niet gevoetbald te hebben.'

Kishna viel in voor de geblesseerde David Philipp, die ADO na dertien minuten op voorsprong zette tegen Heerenveen. Enkele luttele minuten later viel de gelijkmaker al. Aanvallend kon ADO daarna weinig meer brengen, maar achterin hield de ploeg het goed dicht. Kishna: 'Ik besef me dat het echt vechten is met deze ploeg. Daar moet je in mee, maar daar ben ik me ook echt wel van bewust.'

'Ik voel me sterk'

De eerste stap binnen de lijnen is nu gezet door Kishna, die in totaal meer dan een uur speelde. 'Ik voel me sterk en ik had niet het gevoel dat ik me in de wedstrijd in moest houden. Tuurlijk, aan de bal zat het beter moeten, maar dat moet groeien, en daar moet ik mezelf ook wel de tijd voor gunnen.'

Trainer Ruud Brood liet vrijdag tijdens de persconferentie al doorschemeren dat er een kans bestond dat hij Kishna zou brengen. 'Door een blessure kwam het eerder, hij was de eerste op de lijst. Ik had het gevoel dat hij met zijn ervaring het vroege invallen kon invullen.'

'Winst voor het team'

'Ik vind het altijd mooi dat, als een speler van heel ver komt, hij zich dan ook zo durft op te stellen. Daar ben je ook liefhebber voor. Zijn terugkeer is ook winst voor het team.'