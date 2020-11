Kerstboomactie: 'Hij zag het leven niet meer zitten, hij verdient alle aandacht'

Volledig overdonderd schiet Ton Keizer vol: 'Dit had ik echt niet verwacht'. De 87-jarige Hagenaar woont al jaren alleen aan de Soestdijksekade in Den Haag. Zijn buurvrouw gaf hem op voor de kerstboomactie: 'Een boom voor een ander'. 'Ik was een poosje terug bij hem, omdat hij altijd zo alleen is en bracht wat bloemen. Toen zei hij dat hij het allemaal niet meer zag zitten. Ik dacht: ik ga hem opgeven voor de actie', vertelt buurvrouw Hellen Bonemeijer.

Ook dit jaar organiseert Omroep West de kerstboomactie: 'Een boom voor een ander'. Er kwamen overweldigend veel inzendingen binnen. De redactie van Omroep West hoorde het verhaal van buurvrouw Hellen Bonemeijer en besloot langs te gaan om de heer Keizer te verrassen.

Eenzaamheid groeit

'Ik doe open!!', zegt een heel blije Hellen. 'Ik ben zo blij dat jullie mijn aanvraag hebben uitgekozen, buurman Keizer verdient het echt. Hij is weduwnaar, dertien jaar geleden is hij zijn vrouw verloren en hij begint nu ook langzaam dement te worden. Je wereldje wordt dan echt zo klein', legt ze uit.

'Ik ging hem onlangs bloemen brengen en toen zei hij tegen mij dat hij het allemaal niet meer ziet zitten, zo alleen zijn. Dat greep mij en mijn man zo aan. Toen ik thuis was en op Radio West van de kerstboomactie hoorde, heb ik hem gelijk hiervoor opgegeven', zegt Bonemeijer trots.

Tranen over zijn wangen

Reden genoeg om buurman Keizer te verrassen en een kerstboom met versiering langs te brengen. Verslaggever Maikel Coomans brengt de boom langs. 'Kom binnen Omroep West, waaraan heb ik dit en de boom allemaal te danken', zegt de heer Keizer volledig overdonderd.

De senior legt aan Maikel uit hoe zijn dagen eruitzien, grote tranen rollen over zijn wangen. 'Elke dag alleen op staan, elke dag alleen ontbijten, elke dag alleen slapen. Dat ben je echt wel zat op een gegeven moment', vertelt hij. 'Corona en de sociale eenzaamheid hakken er erg in merk ik', beaamt Maikel.

Samen lol bij de kerstboom

Maar wie heeft Ton Keizer opgegeven voor deze actie? 'Ik heb geen flauw idee!' zegt hij. De nietsvermoedende Hagenaar ziet opeens buurvrouw Hellen de woonkamer binnen lopen. 'Buurvrouw, wat lief! Dank je wel (....) '. Opnieuw vloeien er tranen. Maikel wil de kerstvreugde er een beetje in brengen. 'Zullen we samen de boom gaan versieren?' Maar hoe doe je dat op 1.5 meter?

De heer Keizer zit op de bank naast de boom. Hellen staat bij de tafel en de slingers en Maikel bij de doos met ballen. 'Kunt u vangen meneer Keizer?' vraagt Maikel. En zo vangt de heer Keizer één voor één de ballen en gooit ze daarna zelf in de boom. Hij was vroeger handballer. Een grote glimlach verschijnt op zijn gezicht. 'Volgens mij heeft u er wel lol in hè meneer Keizer?', zegt Maikel lachend. 'Ja, geweldig, Dank je wel Omroep West.... dank je', zachtjes rolt een traan over zijn wang, maar deze is gecombineerd van geluk en verdriet.

Persoonlijke noot

Maikel is onder de indruk van zijn bezoek. 'Niemand verdient een eenzame kerst, dat bewijst dit verhaal van Ton Keizer. Mocht u iemand kennen die alleen is, Please nodig hem of haar uit. Juist nu in deze tijd, want alleen is echt heel alleen'.