Positief advies voor Muzee Scheveningen en Podium Noord, toekomst Zuiderparktheater nog onzeker

Muzee Scheveningen en het nieuw opgerichte Podium Noord hebben een positief advies gekregen om alsnog als Haagse Cultuuranker in aanmerking te komen voor een subsidie in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024. Daarbij gaat het om de invulling van de Cultuurankers Scheveningen en Haagse Hout. Voor de openluchttheaterfunctie van het Zuiderparktheater kwam de adviescommissie niet tot een definitieve keuze, omdat zowel de plannen van het huidige Zuiderparktheater en poppodium PAARD niet aan alle criteria voldoen.

Het Haagse college neemt op basis van de adviescommissie op 8 december een definitief besluit wie alsnog in aanmerking komt voor de subsidie. Eerder kregen Muzee Scheveningen, het Diamanttheater en het Zuiderparktheater een negatief advies. Hierdoor dreigden de Cultuurankers Scheveningen en Haagse Hout en het Zuiderparktheater in het Meerjarenbeleidsplan Kunst En Cultuur 2021-2024 verloren te gaan. Om dat te voorkomen werd een zogenoemde Open Call uitgeschreven, waarin culturele instellingen alsnog plannen konden indienen om in aanmerking te komen voor een structurele subsidie.

Voor de openluchttheaterfunctie van het Zuiderparktheater hadden zich drie kandidaten aangemeld: poppodium PAARD, Stichting Dosti en Stichting Zuiderparktheater zelf. Geen van de drie kon de adviescommissie volledig overtuigen. Bij Stichting Dosti ontbreekt het vertrouwen voor zowel een succesvolle exploitatie als het versterken van de sociale wijkfunctie en de bredere stads- en regiofunctie van het theater. De adviezen van poppodium PAARD en Stichting Zuiderparktheater staan haaks op elkaar.

PAARD of Stichting Zuiderparktheater?

Zo is de adviescommissie enthousiast over de ambitie van PAARD om de bedrijfsvoering en organisatie van het openluchttheater in het Zuiderpark te professionaliseren. Maar betwijfelt het of deze organisatie in de komende jaren ook de sociale wijkfunctie van het openluchttheater zal weten te behouden en continueren. Voor Stichting Zuiderparktheater is dat precies andersom en ontbreekt het volgens de commissie de noodzakelijke slagkracht, middelen en specifieke deskundigheid voor het professioneel exploiteren en programmeren van het openluchttheater.

De aanvragen van de twee organisaties die nog in de race zijn worden daarom door de commissie op zichzelf 'subsidiabel' beoordeeld. Maar omdat de adviescommissie niet een volmondig positief advies kan geven, laat het een eindoordeel achterwege en is het definitief toekennen van een subsidie voor de openluchttheaterfunctie van het Zuiderparktheater aan het Haagse college. Daarbij is het de vraag of het Haagse college een keuze maakt tussen een van de twee aanvragers, dan wel dat er voor een tussenoplossing wordt gekozen. Als het aan de Haagse Stadspartij ligt, wordt deze keuze eerst nog donderdag besproken in de raadscommissie Samenleving.

Cultuurankers Scheveningen en Haagse Hout

Voor de Cultuurankers Scheveningen en Haagse Hout (ieder stadsdeel heeft een Cultuuranker, zoals een theater, bibliotheek of museum van waaruit activiteiten voor het stadsdeel georganiseerd worden - red.) heeft de adviescommissie wel een duidelijke keuze gemaakt en staat het Haagse college niet voor een dilemma. Zo moest de aanvraag van YMCA Scheveningen het afleggen tegen de nieuw ingediende plannen van Muzee Scheveningen. En verkiest de commissie de 'ambitieuze' plannen van het nieuw opgerichte Podium Noord, een samenwerking tussen de huidige Cultuuranker Diamanttheater en KunstPost, boven de aanvraag van Haags Theaterhuis.

In het advies is de commissie zeer te spreken over de nieuwe opzet van Podium Noord. Dat komt niet alleen door een nieuwe directeur en zakelijk leider, maar ook door de samenwerking van het Diamanttheater met LOOkatie364, een multifunctionele locatie met atelierruimtes voor kunstenaars in uiteenlopende disciplines, een dans-/theaterstudio, kleine zaal met een capaciteit tot 50 personen en Kamer NOORD. Het motto '1+1=3' is leidt het oordeel van de commissie 'tot een versterking en verbreding van het kunst- en cultuuraanbod voor de stadsdeelbewoners.'

Snelle besluitvorming

Het college hakt op 8 december definitief een knoop door over de twee Cultuurankers en het Zuiderparktheater. Dat valt samen met het besluit over het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024. De instellingen zelf worden al op 2 december geïnformeerd. Daarbij is haast geboden, want om alle instellingssubsidies vanaf 2021 te kunnen verstrekken moeten de instellingen worden geïnformeerd met subsidieverleningsbrief.