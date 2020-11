Rapper Bizzey trapt online oud-en-nieuwfeest af in Zoetermeer

Tussen 22.00 en 4.00 uur treedt er ieder uur een andere artiest op om jongeren online te vermaken. Het Haagse evenementenbureau First Noise maakt de eerste artiest bij Omroep West bekend. Het is volgens evenementenorganisator Maarten van Dulst een van de grootste artiesten van dit moment; Bizzey. 'Je kunt hem kennen van verschillende nummer 1-hits. We zijn blij dat hij erbij is', zegt Van Dulst.

Het evenement is een online feest met interactie tussen de jongeren die thuis de show bekijken. 'Zo kunnen mensen in hun huiskamer een foto sturen, uiteraard op anderhalve meter. Zo kun je zien hoe iedereen thuis oud en nieuw beleeft', vertelt Van Dulst die zelf als dj de avond aftrapt.

Geheime locatie

Normaal gesproken komen 2.500 jongeren uit Zoetermeer en omstreken hier feesten, zegt Van Dulst terwijl hij over het ijs van SilverDome kijkt. Komende jaarwisseling moet dat anders, vanwege de coronamaatregelen. De locatie waar de dj's en artiesten optreden is dit jaar geheim, omdat de jongeren er anders op af komen om de sterren te ontmoeten en het feest live mee te maken.

Burgemeester Michel Bezuijen en First Noise-organisator Maarten van Dulst in Silverdome

Burgemeester Michel Bezuijen is bezorgd over oud en nieuw. 'Het geeft natuurlijk zorgen. We weten niet wat er gaat komen. Het is allemaal onzeker. We hebben nagedacht hoe we de jongeren toch iets kunnen bieden. En toen kwam First Noise met dit online-evenement met bekende artiesten', zegt Bezuijen. 'Ik ken Bizzey niet', lacht de kersverse burgemeester van Zoetermeer. 'Ik ben opgegroeid met Prince en George Michael.' Maar Van Dulst garandeert dat jongeren Bizzey en zijn hits heel goed kennen.

Op alles voorbereid

In Zoetermeer zijn alle verloven bij politie en veiligheidsdiensten ingetrokken. Er is maximale inzet. Meer dan andere oudjaarsnachten, omdat niemand weet hoe mensen zich gaan gedragen deze oud en nieuw. De burgemeester roept op om thuis te blijven en een rustige jaarwisseling te vieren.