'Met de soep zeg ik dat we de mensen niet vergeten zijn', Nezha Lachhab maakt 120 liter soep

'Er is veel leed achter de voordeur, eenzaamheid is er één van, niet genoeg te eten hebben komt ook voor,' vertelt Nezha. In het dagelijks leven is ze werkzaam als social worker bij Sport en Welzijn van de gemeente Leidschendam-Voorburg. 'De soep is een klein gebaar naar de mensen toe, op deze manier kunnen we de mensen even zien en spreken. Als we dan dingen signaleren die niet goed gaan kunnen we hulp bieden.'

Ruim 180 mensen ontvangen elke week soep met brood van het buurthuis |Foto: Omroep West

In de keuken staan zo'n 10 vrijwilligers soep te maken, twee enorme pannen van 60 liter per stuk dampen op het fornuis. De soep wordt verdeeld over 180 huishoudens in de gemeente Leidschendam-Voorburg. 'We zijn begonnen met 20 huishoudens, maar de vraag is erg groot, elke week maken we meer soep.'

'Schrijnende dingen'

Collega Nathalie Batelaan, heeft een achterbank vol met bakken soep. Iedereen helpt om de soep rond te brengen. 'We zien hele schrijnende dingen, mensen komen gewoon niet rond en doordat er minder contactmomenten zijn in de buurthuizen raken we het zicht op de mensen kwijt. Tijdens de eerste golf was het helemaal verschrikkelijk, toen was alles dicht. Ik weet nog goed dat er zelfs een moeder was, hoogzwanger met nog vier kinderen, die dwalend door de winkelstraat liep op zoek naar hulp. Uiteindelijk hebben we haar met kleding en eten kunnen helpen, maar dit soort situaties willen we niet meer meemaken. Gelukkig gaat het nu beter, maar we moeten wel in contact blijven met de mensen uit de wijk. En daar is de soep voor,'

Deze week is het Marokkaanse soep |Foto: Omroep West

Nezha rijdt in een bestelauto naar Leidschendam en is met nog wat andere vrijwilligers tot laat in de avond bezig met uitdelen. 'Het is heel veel werk, maar het is echt nodig.'

'Met de soep zeg ik dat we de mensen niet vergeten zijn'

Bij de deur doet een kleine Marokkaanse dame open. 'Ik kijk er elke donderdag naar uit dat Nezha komt om te soep te brengen,' vertelt ze met een grote glimlach. Terwijl we naar het volgende adres lopen vertelt Nezha dat deze dame het financieel heel moeilijk heeft en ook nog de zorg draagt voor haar kleinkind. 'Ik wil met de soep eigenlijk zeggen, dat we de mensen niet vergeten zijn en dat we na corona elkaar weer omarmen en in het buurthuis ontvangen.'

Het team van Nezha kook nu in het buurthuis in Voorburg, maar zoekt ook in Leidschendam een grote keuken om de soep te bereiden.