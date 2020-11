Paard Dieralda zat klem en werd gered: 'Het is echt een wonder dat ze het overleefd heeft'

Eigenaar paard: 'Het is echt een wonder dat ze het overleefd heeft'

Ben Knijnenburg uit de Lier kreeg zondag de schrik van zijn leven toen zijn paard Dieralda vast kwam te zitten tussen een voeg op de fietsbrug De Snelbinder in Naaldwijk. 'Ik dacht in eerste instantie dat ze haar benen gebroken had. Dat betekent voor een paard het einde, dat is namelijk niet meer te helen.'

Wonder boven wonder, krabbelde Dieralda vlak na de flinke val, zelf weer overeind. 'We reden in een rustige draf,' vertelt eigenaar Ben, terwijl hij terugdenkt aan de heftige gebeurtenis. Dieralda wordt vooral voor recreatief gebruik ingezet en was voor een koets gespannen. De eigenaar was er zelf bij toen het gebeurde.

'Ze stond opeens stil en ging onderuit. En de wagen kwam vervolgens over haar heen, en duwde haar nóg verder naar beneden.' In eerste instantie zat één been vast tussen de dilatatievoeg (zie kader) op de fietsbrug. 'Maar nadat ze overeind gekomen was, duwde ze haar andere been er ook tussen. Toen zat ze met twee benen vast.'

Rustig

Het heeft uiteindelijk een uur geduurd voordat Dieralda bevrijd kon worden. 'Gelukkig is ze een rustig paard van zichzelf. Ik ben gister voor haar gaan staan en ben tegen haar blijven praten. Daardoor is ze gelukkig ook al die tijd kalm gebleven, en niet gaan schoppen of wild geworden.'

Om haar uit de benarde situatie los te maken, kwamen een dierenarts, een hoefsmid, brandweer en politie in actie. De brandweer heeft de brug met een spreider een klein beetje geopend. Daarna heeft een hoefsmid de hoefijzers los geslagen. 'Het waren vooral de achterste stukjes van de ijzers die echt muur en muurvast zaten.'

Zonder kleerscheuren

De provincie Zuid-Holland kijkt op dit moment naar wat er gedaan kan worden aan de voegen in de brug, zodat er niet nog meer ongelukken kunnen gebeuren. Eigenaar Ben blijft zeggen dat ze in dit geval 'echt heel veel geluk hebben gehad.'

De Lierenaar vindt het nog steeds een wonder dat Dieralda er zonder kleerscheuren vanaf is gekomen. 'Ze heeft ook niks aan haar pezen,. allen een klein wondje en het droge verband is volgens de veearts om zwellingen tegen te gaan. Maar verder is ze gewoon zichzelf. En over een paar dagen mag ze weer stukken gaan lopen.'

Een dilatatievoeg is een voeg die als functie heeft het uitzetten en krimpen van materialen op te vangen. Zo wordt voorkomen dat materialen scheuren door deze geïntroduceerde spanningen.

