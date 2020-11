Supermarkten gaan mondkapjesplicht niet handhaven: 'Als het uit de hand loopt bellen we de politie'

Vanaf 1 december is een mondkapje in de supermarkt verplicht | Foto: ANP

Het dragen van een mondkapje is vanaf dinsdag 1 december verplicht. Winkeliers mogen mensen die geen mondkapje dragen weigeren, maar volgens de directeur van het CBL zal dit in de supermarkt niet gaan gebeuren. 'De mondkapjesplicht komt vanuit het kabinet. Als mensen pertinent weigeren om een mondkapje te dragen tijdens het boodschappen doen, dan kunnen wij dat niet tegengaan. Als het uit de hand loopt dan kunnen we hooguit de politie inschakelen.'

De politie en boa's zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de handhaving van de mondkapjesplicht. De BOA Bond is blij dat het dragen van een mondkapje nu verplicht is. 'Sterker nog, toen het dragen als mondkapje nog een dringend advies was hebben wij al opgeroepen om er een plicht van te maken', legt een woordvoerder uit. 'Nu is het voor iedereen duidelijk en is het niet meer aan de individuele winkelier om regels te stellen. In het openbaar vervoer is het al maanden verplicht om een mondkapje te dragen en daar gaat het altijd goed.'

Sociale controle

Volgens de BOA Bond zal de sociale controle een belangrijke rol gaan spelen vanaf dinsdag. 'In de supermarkt draagt al bijna iedereen een mondkapje. En als het verplichting is dan zullen zeker de meeste mensen wel een mondkapje op zetten. En de tien procent die het niet doet wordt erop aangekeken en aangesproken en dan blijft er daarna nog maar een klein percentage van de mensen over die echt weigeren een mondkapje op te zetten. En die zijn dan voor ons.'

De handhavers verwachten hierdoor weinig problemen met de invoering van de plicht. 'De meeste mensen zijn ook voor het dragen van een mondkapje', legt de woordvoerder uit. 'Dat mensen dwarsliggen komt vooral omdat het kabinet sceptisch was. Natuurlijk zullen er incidenten zijn, maar daar zijn wij dan voor om tegen op te treden.'

