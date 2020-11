Universiteit Leiden onderzoekt beschuldigingen antisemitisme

Paul Cliteur, die tot afgelopen dinsdag senator was van Forum voor Democratie (FVD), is werkzaam aan de faculteit in Leiden en geldt als de intellectuele mentor van FVD-oprichter Thierry Baudet. Op Cliteur klinkt kritiek omdat hij onvoldoende afstand zou hebben genomen van antisemitische geluiden binnen de partij. ' Mijn lot is verbonden aan dat van hem', zei hij over de verwikkelingen rond Baudet tegen het ANP.

'Ik ben door hem bij de partij gekomen, omdat zijn visie mij aansprak.' Hij was niet te spreken over de manier waarop Baudet door anderen binnen FVD is aangepakt om 'een paar appjes die niets van doen hebben met waar de partij voor staat'. Hij prees Baudet, die achter voorzitter Freek Jansen van JFVD bleef staan nadat de jongerentak van de partij in opspraak was geraakt door homofobe en antisemitische uitlatingen op sociale media.

'Totaal onaanvaardbaar'

Rector magnificus Carel Stolker schreef zaterdag nog op Twitter dat 'het verwijt van een patroon van antisemitisme rond FVD uiterst zorgelijk is en daarmee ook Paul Cliteur raakt. Antisemitisme en racisme, en ook het daarvan niet-afstand nemen, zijn totaal maar dan ook totaal onaanvaardbaar. Wordt snel vervolgd.'

De beschuldigingen van antisemitisme leiden volgens de universiteit tot grote onrust binnen de faculteit en de universiteit. Het college van bestuur neemt de beschuldigingen serieus omdat ze, 'indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat'. Het college laat daarom onderzoeken of deze beschuldigingen gegrond zijn.

Externe onderzoekscommissie

Het college stelt een externe onderzoekscommissie samen die de beschuldigingen op korte termijn onderzoekt. Ook wordt onderzocht hoe daarmee is omgegaan binnen de afdeling.