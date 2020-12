'Tijdelijk onderkomen Tweede Kamer makkelijk coronaproof te maken'

Het gebouw waar de Tweede Kamer een aantal jaar wordt ondergebracht, is vrij makkelijk coronaproof te maken. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf is uitgevoerd.

Er moeten wel wat spatschermen worden opgehangen in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, en 'Kamerbewoners' moeten via een specifieke ingang naar binnen, afhankelijk van hun werkplek.

De Kamer moet tijdelijk naar het pand aan de Bezuidenhoutseweg omdat het Binnenhof wordt gerenoveerd. Het gebouw is tegen de zomer klaar om in gebruik te worden genomen, maar het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer had twijfels over de verhuizing. Kamervoorzitter Khadija Arib wilde meer laten onderzoeken om er zeker van te zijn dat de coronaregels kunnen worden nageleefd in het gebouw, zonder dat het werk van de Tweede Kamer in het geding komt.

Maatregelen

Dat is het geval, schrijven twee onderzoekbureaus die hiernaar hebben gekeken. Wel moet een aantal maatregelen worden genomen, zowel organisatorisch als bouwkundig. Naast het ophangen van de spatschermen, moet een deur worden verbreed zodat er meer ruimte is in bepaalde ruimten. Ook moet er in verschillende 'sessies' worden geluncht om drukte te voorkomen, en moeten er looproutes worden aangegeven. Daarnaast moeten er duidelijke regels komen over hoeveel mensen er bijvoorbeeld in een lift kunnen.

Overigens laat het dagelijks bestuur van de Kamer ook nog uitzoeken of de grootscheepse verbouwing van het Binnenhof eventueel stukje bij beetje kan worden uitgevoerd. Dan zou de Tweede Kamer helemaal niet naar een tijdelijk onderkomen hoeven te verhuizen. Voor de kerstvakantie moet dat onderzoek er liggen.

LEES OOK: 'Renovatie Binnenhof nu al tientallen miljoenen duurder'