Shell voor de rechter vanwege klimaatdoelen

In Den Haag begint dinsdag de rechtszaak tegen oliemaatschappij Shell. Die zaak is aangespannen door Milieudefensie en zes andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast hebben 17.000 burgers zich ook bij de zaak aangesloten. Volgens Milieudefensie doet Shell te weinig tegen klimaatverandering. Het is voor het eerst dat een oliemaatschappij hierover voor de rechter wordt gesleept.

Wat Milieudefensie betreft moet de uitstoot van Shell in 2030 met zeker 45 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Milieudefensie hoopt dat succes in deze zaak ertoe zal leiden dat ook andere grote oliemaatschappijen verantwoordelijk worden gesteld voor klimaatverandering.

Hoewel de zaak de eerste is tegen een oliemaatschappij wegens klimaatverandering, hebben eerder al overheden terecht gestaan. Daarbij is de zaak die Stichting Urgenda in 2015 tegen de Nederlandse staat aanspande de meest bekende. In de Hoge Raad werd toen besloten dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met minstens 25 procent moest hebben teruggedrongen.

Klimaatakkoord

De zaak die Milieudefensie aanspant tegen oliegigant Shell heeft te maken met het Klimaatakkoord dat in 2015 door bijna 200 landen in Parijs werd ondertekend. Daarin staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot idealiter onder de 2 graden Celsius. Bedrijven zoals Shell zaten daarbij niet aan tafel.

Dat is volgens Milieudefensie geen excuus om hen niet verantwoordelijk te stellen voor het behalen van de doeleinden van het akkoord. Volgens de organisatie stoot Shell als een van de tien grootste uitstoters ter wereld 'in zijn eentje bijna twee keer zoveel CO2 uit als Nederland'.

2050

Op de website van Shell gaat de oliemaatschappij in op de rechtszaak van Milieudefensie. Volgens het bedrijf is de zaak 'onzorgvuldig en ongefundeerd'. Shell geeft aan zelf ook te willen inzetten op een schoner energiesysteem, en wil uiterlijk in 2050 'netto nul' broeikasgassen uitstoten.

Volgens Shell komt de meeste uitstoot van klanten die gebruik maken van Shell-producten. Het bedrijf wil daarom producten verkopen met minder uitstoot, waaronder duurzame energie, biobrandstoffen en waterstof. Dat moet er in 2050 tot leiden dat Shell 65 procent minder uitstoot produceert dan in 2016.

Verantwoordelijkheid

Milieudefensie is niet te spreken over de reactie van Shell. Volgens de organisatie komen de woorden van Shell niet overeen met hun daden. Het bedrijf steekt nog altijd het leeuwendeel van zijn uitgaven, tientallen miljarden, in de productie van olie en gas. 'Daarmee omarm je het Klimaatakkoord van Parijs niet', aldus Donald Pols van Milieudefensie. 'Dan wurg je het.'

Advocaat Richard Cox noemt het beleid van Shell tijdens zijn openingspleidooi 'buitengewoon gevaarzettend en desastreus'. De aanklagers eisen dan ook dat de rechtbank Shell moet dwingen om om meer maatregelen te nemen tegen klimaatverandering.