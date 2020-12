Dinsdag stormachtig langs de kust, komende dagen kouder

In de ochtenduren kunnen we in de regio genieten van een relatief zachte 9 graden, maar de verwachting is dat die temperaturen in de aanloop van de middag zullen dalen. Ook zorgt een de stevige noordenwind voor een koudere gevoelstemperatuur van rond de 4 graden. Langs de kust is het dinsdagochtend oppassen geblazen, daar waait een stormachtige wind. Dieper in het land waait het een stuk minder krachtig: windkracht 6.

Langs hoge gebouwen lijkt het soms extra hard te waaien, hoe dat zit vertelt Huub je in onderstaande video.

Komende dagen kouder

Ook zal het vrijwel de hele dag flink bewolkt blijven. In de ochtend worden een aantal buien verwacht, maar ook die zullen in de middag afnemen. Dinsdagavond wordt het koud en mistig, met hier en daar wat plaatselijke motregen. Ook de rest van de week ziet er niet veel beter uit. Woensdag is er weinig wind, maar zal het niet warmer worden dan 5 graden. Donderdag en vrijdag gaat het regenen en blijft de temperatuur ongeveer 6 graden.

Mensen die in het weekend plannen hebben moeten rekening houden met dagtemperaturen van niet meer dan 5 graden en nachten waarin het vriespunt wordt bereikt.

