Spoor van vernieling in jeugdgevangenis Teylingereind na jongerenopstand

In jeugddetentiecentrum Teylingereind is maandagavond een ravage aangericht nadat een groep van ongeveer twintig jongeren uit twee leefgroepen in opstand kwam. Politie, brandweer en ambulancepersoneel waren maandag bij de gevangenis aanwezig om in te grijpen, maar dat bleek niet nodig te zijn. De gevangenis doet onderzoek naar de oorzaak van de opstand.

Omstreeks 21.15 uur kwam de melding dat een twintigtal jongeren binnen de gevangenis aan het vernielen was geslagen in de eigen woonomgeving. Daarbij werden de afdelingen waarop de jongeren verbleven volledig kort en klein geslagen. Om de situatie onder controle te krijgen, werden de hulpdiensten ingeschakeld.

'Op het moment dat het gewone personeel en de beveiliging de situatie niet meer aankan, wordt het Intern Bijstandsteam ingeschakeld', legt een woordvoerster van de gevangenis uit. 'Zij hebben een lange aanrijtijd vanuit een nabijgelegen gevangenis, waardoor we er ook voor hebben gekozen om de politie en de ambulance in te schakelen.' Toen de politie voet binnen de gevangenis zette, waren de daders achter de vernielingen al terug op hun plek. Daardoor konden de hulpdiensten zonder ingrijpen vertrekken.

Twintig jongeren

Volgens een verklaring op de website van de gevangenis was de opstand geen onderdeel van een poging tot uitbraak. Er zou echter wel een opstand hebben plaatsgevonden waarbij veel meubilair, ruiten en andere spullen zijn gesneuveld. Het ging daarbij om ongeveer twintig jongeren van twee verschillende leefgroepen in de jeugdgevangenis.

Een van de deelnemende jongeren is lichtgewond geraakt tijdens de verwoesting. De jongere is intern aan zijn verwondingen behandeld. Volgens de woordvoerster waren de jongeren er alleen op uit om vandalisme te plegen, en niet om personeel of elkaar te verwonden. 'De relatie tussen het personeel en de jongeren is meestal erg goed', legt de woordvoerster uit.

Leefgroepen

De verwoestingen bleven niet binnen de twee leefgroepen, want drie van de leefgroepen binnen de jeugdgevangenis zijn door de opstand onbruikbaar zijn geworden. Als gevolg daarvan heeft Teylingereind tien jongeren over moeten plaatsen naar andere jeugddetentiecentra. Van de gevangenen die bij de opstand betrokken waren, mogen negen jongeren in Sassenheim blijven. Voor de jongeren van de acht leefgroepen die niets met de opstand te maken hadden, verandert er niets. Zij kunnen hun dagelijkse programma blijven volgen, aldus de woordvoerder.

In totaal biedt Teylingereind plaats voor tien leefgroepen. Dat zijn een soort woonruimtes waarin de jongeren over het algemeen verblijven. Er zijn twee instroomgroepen, vier kortverblijfgroepen, drie langverblijfgroepen en een observatiegroep. De vernielende jongeren zouden afkomstig zijn van een instroomgroep en een kortverblijfgroep.

Zeldzame vertoning

Hoe de opstand kon ontstaan, en wie welke rol daarbij speelde, is ook nog onduidelijk. Teylingereind gaat daarom camerabeelden bekijken en gesprekken voeren met de jongeren. De schade die is in aangericht bij de opstand heeft nog geen prijskaartje gekregen, maar volgens Teylingereind is er 'behoorlijk wat vernield'.

De gebeurtenissen van maandag lijken een zeldzame vertoning. 'Dit is de eerste keer dat ik zoiets mee heb gemaakt. We gaan nu onderzoeken wie welke rol heeft gespeeld. Op basis daarvan doen we aangifte waar dat nodig is. De rest wordt intern gedisciplineerd', aldus de woordvoerster.

