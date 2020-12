Beschuldigde hoogleraar Paul Cliteur: 'Mijn kop gaat niet rollen'

'En die beschuldigingen zijn grote, maar dan ook grote onzin. Wijs maar aan in mijn werk, dat 'antisemitisme'. Dat is er niet. Mijn kop gaat niet rollen.' Cliteur pleit er verder voor dat de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden gemaakt. Paul Cliteur, die tot afgelopen dinsdag senator was van Forum voor Democratie (FVD), is werkzaam aan de faculteit in Leiden en geldt als de intellectuele mentor van FVD-oprichter Thierry Baudet. Op Cliteur klinkt kritiek omdat hij onvoldoende afstand zou hebben genomen van antisemitische geluiden binnen de partij.

Vorige week kreeg het college van bestuur van de Universiteit Leiden signalen over beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 'Het college van bestuur neemt de beschuldigingen serieus omdat ze, indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat', aldus een verklaring op de website van de Universiteit Leiden

Extern onderzoek

Een externe onderzoekscommissie gaat op korte termijn onderzoek doen op de betreffende afdeling. In afwachting van de resultaten van het onderzoek is afgesproken dat alle betrokkenen zich onthouden van communicatie over de kwestie. Op LinkedIn heeft Cliteur dus wel gereageerd.

