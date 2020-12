Rake Vragen: Wat doen die boutjes in de kerkmuur?

Vreemde boutjes in muur Maria van Jessekerk in Delft

Een paar kleine boutjes in de gevel van de Maria van Jessekerk in Delft is voor de Rijswijkse Nel Dulfer de reden voor het stellen van een Rake Vraag. Want wat doen die boutjes daar in de kerkgevel? Nel wil het weten en dus schakelt ze onze rubriek Rake Vragen in.

Nel Dulfer ontdekt de boutjes als ze op een terrasje tegenover de kerk zit. De boutjes zijn vanaf de grond op zo'n meter hoogte in de muur bevestigd. Nel haar nieuwsgierigheid is gewekt. En hoewel ze navraag doet in de kerk, kan niemand haar vertellen waar deze boutjes voor dienen. Toch blijkt er wel degelijk iemand van de kerk te zijn die er meer over weet.

Vincent Schuurmans is vrijwilliger bij de Delftse kerk en wil Nel Dulfer graag uitleg geven over deze mysterieuze boutjes. Het zijn er overigens niet een paar, maar in totaal zitten er rondom de kerk wel zo'n veertig van dit soort boutjes, aldus Schuurmans. 'De boutjes zijn zogenaamde meetboutjes. Met de boutjes kun je eventuele verzakkingen van een gebouw meten. In de muren van de kerk zitten scheuren en we wilden weten of die scheuren worden veroorzaakt door verzakkingen in de fundering van de kerk.'

Metingen

Periodiek worden er daarom metingen uitgevoerd aan de gevel. Dat gebeurt met een digitaal waterpasinstrument. Omdat Schuurmans werkt bij Fugro, het bedrijf dat de metingen uitvoert, kan hij zelf uitleggen hoe zo'n verzakkingsmeting in zijn werk gaat.

'We zetten een baak die we waterpas op de meetbout zetten. Met behulp van het digitale waterpasinstrument kunnen we dan opmeten of de bout nog op precies dezelfde hoogte zit als de laatste keer dat we de meeting hebben gedaan. Zo gaan we alle meetbouten rond de kerk af en kunnen dan eventuele verzakkingen constateren.'

Geen verzakking

En goed nieuws voor de kerk, want ondanks wat scheuren hebben de metingen tot nu toe aangetoond dat de Maria van Jessekerk niet aan het verzakken is. En nadat Nel Dulfer zelf ook nog even het meetapparaat heeft mogen bedienen, gaat ze tevreden huiswaarts met een ervaring en een antwoord rijker.

Heb je nu zelf ook een Rake Vraag? Stuur deze dan in!