Forum voor Democratie in Zuid-Holland valt uiteen

Forum voor Democratie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is uiteen gevallen. Twee leden, Toine Beukering en Bob van Pareren, hebben hun lidmaatschap van de partij opgezegd en zijn uit de fractie gestapt. Zij gaan zeer vermoedelijk door als tweemansfractie in de Staten. De overgebleven FvD-politici wachten de komende dagen de ontwikkelingen in hun partij af en nemen dan een beslissing over de toekomst, zegt fractievoorzitter Matthijs Sandmann.

Beukering en Van Pareren zijn ook lid van de Eerste Kamer. Zij lieten al eerder weten met enkele anderen uit de Senaatsfractie van Forum te stappen. Nu nemen ze dus ook afscheid van de fractie van die partij in Zuid-Holland. Volgens de fractievoorzitter in de Staten blijven de twee echter wel het partijprogramma in Zuid-Holland trouw. 'We werken nog steeds heel goed samen. Daarom ben ik ook heel blij dat ze in de Staten blijven. Samen blijven we strijden bijvoorbeeld tegen windturbines en biomassa.'

Neemt niet weg dat de rest van de Statenfractie van Forum ook nog verdeeld is over de steun aan de grondlegger van de partij, Thierry Baudet. Volgens Sandmann blijven twee Statenleden Baudet steunen. Eén van hen is in ieder geval Gideon van Meijeren, die dat op Twitter duidelijk maakte. Wie de andere is, wil Sandmann niet zeggen. De anderen leden vinden dat de rol van Baudet in de partij is uitgespeeld. Daaronder de fractievoorzitter zelf. Hij vindt dat de gebeurtenissen van afgelopen dagen hebben aangetoond dat Baudet niet kan aanblijven als partijleider. Sandmann: 'Baudet maakte een geweldig gebaar toen hij zei de partij te willen redden door te stoppen als lijsttrekker. De dag erna trok hij dat toch weer terug. Ik vind hem een geweldig politicus, maar geen partijleider.'

'Kan alle kanten op'

De afgelopen dagen komen er steeds meer berichten naar buiten over antisemitische uitspraken van Baudet. Sandmann benadrukt zich daarvan te distanciëren. 'Het lijkt me helder dat ik geen antisemiet ben. Ik sta achter het partijprogramma, achter artikel 1 van de Grondwet. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet en je moet iedereen beoordelen op zijn of haar kwaliteiten. Dat moet je ook herhalen tot je dood bent en daarna nog een keer.'

Over hoe het nu verder moet het Forum voor Democratie in Zuid-Holland is hij minder duidelijk. Dat hangt af van hoe het afloopt met Baudet, zegt Sandmann. 'Het kan alle kanten op.'

Andere naam

Een variant is bijvoorbeeld dat het grootste deel van de fractie in Zuid-Holland onder een andere naam verder gaat wanneer Baudet toch leider blijft van de partij, en dat Beukering en Van Pareren zich ook weer aansluiten. Wellicht kan het dan ook nog tot een verzoening komen met twee mensen die al eerder afscheid namen van Forum en nu onder de naam Groep GO in de Staten zitten, denkt de fractieleider.

Sandmann erkent dat de gang van zaken tot onrust leidt. 'Er is sprake van een hoop verdriet en emotie. Maar als je daar niet tegen kan, moet je niet de politiek in.'

Bij de Statenverkiezingen van 25 maart 2019 werd Forum voor Democratie met elf zetels de grootste partij in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Door het vertrek van de twee leden die Groep GO werden is de VVD op dit moment de grootste. Ook in andere provincies leidt de interne crisis bij Forum tot vertrek van Statenleden uit de partij. In Limburg, in Utrecht, overal ontstaan scheuren. Behalve in Groningen. Daar steunen de leden in de provincie de lijn-Baudet.

LEES OOK: Beschuldigde hoogleraar Paul Cliteur: 'Mijn kop gaat niet rollen'