Vaccinatie voor coronavirus mogelijk in januari: 'Dit is het meest gunstige scenario'

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hoopt dat de eerste mensen begin januari gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. Wel hangt het af of het vaccin op tijd wordt goedgekeurd. De GGD Hollands Midden laat weten zich in ieder geval voor te bereiden op een snelle start, al komen zij pas later in actie. 'Als eerste zijn de huisartsen en instellingsartsen aan zet, dus wij zullen zelf niet op 4 januari starten', legt een woordvoerder uit.

Het moment dat gestart kan worden met de vaccinaties hangt af van het Europees Medicijn Agentschap (EMA). De vaccinontwikkelaars BioNTech/Pfizer en Moderna hebben hier een officiële aanvraag ingediend om toegelaten te worden tot de Europese markt. Het EMA heeft laten weten uiterlijk 29 december met een oordeel te komen. Bij een positief advies zou de Europese Commissie nog dit jaar kunnen besluiten dat het vaccin gebruikt mag worden.

Minister De Jonge heeft dinsdag laten weten dat het kabinet is begonnen met alle voorbereidingen om in Nederland zo snel mogelijk te kunnen beginnen met vaccineren. 'Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis. Een fase van hoop en nieuw perspectief. Het is nu aan EMA om zorgvuldig zijn werk te doen. Wij zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn zodra er groen licht komt. Mogelijk is dat dus al begin januari. Maar hier geldt ook een waarschuwing: dit is echt het meest gunstige scenario. EMA en de Europese Commissie zijn eerst aan zet. En veiligheid gaat voor snelheid', aldus de minister.

Kwetsbare en oudere doelgroepen

De GGD Hollands Midden is volgens een woordvoerder druk bezig met de voorbereidingen, al hoeven zij niet direct op 4 januari van start te gaan. 'Als zijn het de huisartsen en instellingsartsen die de kwetsbare en oudere doelgroepen moeten gaan vaccineren. De GGD wordt pas in de tweede fase verantwoordelijk voor het vaccineren van alle overige doelgroepen. Dit zijn in Hollands Midden ongeveer 400.000 personen. Naar verwachting start de GGD dus niet op 4 januari, maar iets later.'

Toch is er volgens de woordvoerder nog genoeg te doen. 'We zijn uiteraard al druk bezig naar het zoeken van locaties en dergelijke. Maar ook voor ons is het nog afwachten. We weten nog niet welk vaccin/welke vaccins hiervoor het meest geschikt is/zijn. Daar is het nu vooral wachten op.'

