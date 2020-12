Verdachte in zaak-Maddie McCann niet betrokken bij verdwijning Jaïr Soares

De Duitse man die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van het Britse meisje Madeleine McCann, is niet verantwoordelijk voor de verdwijning van Jaïr Soares. 'Na onderzoek is de Duitse politie tot de conclusie gekomen dat er geen aanwijzingen zijn van enige betrokkenheid van de aangehouden Duitser bij de verdwijning van Jaïr Soares', laat de Haagse politie weten.

Na de aanhouding van Christian B. uit Duitsland in verband met de verdwijning van de Britse Maddie, kwamen er bij het coldcaseteam in Den Haag vragen binnen over een mogelijke relatie met de vermissing van Jaïr Soares. Daarop werd contact gezocht met Duitsland om dit te onderzoeken.

De 7-jarige Jaïr verdween op 4 augustus 1995 vanaf het strand van Monster. Er is nooit meer iets van hem vernomen. De politie denkt dat het jongetje uit Rotterdam het slachtoffer is geworden van een 'verschrikkelijk misdrijf'.

Zaak van Maddie

Het Britse meisje Madeleine McCann is sinds 3 mei 2007 zoek. Ze was toen met haar ouders op vakantie in het Portugese plaatsje Praia la Luz. In juni van dit jaar werd Christian B. gearresteerd in die zaak. Hij werd in 2017 al veroordeeld voor kindermisbruik en het bezit van kinderporno.

