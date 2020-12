Mondkapjesplicht ingegaan: 'Vooral aanspreken en herinneren, boetes zijn een uiterst middel'

Mondkapjes zijn er in alle soorten en maten en voor sommigen is het dan goed zoeken naar een fraai exemplaar. 'Als het dan toch moet, dan liever een mooie', zegt een vrouw die op haar dochter staat te wachten. 'Zwart is ook maar zo zwart.' Haar neus en mond gaan verborgen achter een mondkapje waar een schattige kitten op staat. 'Ik heb er thuis nog twee', zegt ze.

Mondkapjes in alle soorten en maten | Foto: Omroep West

Haar dochter heeft een kapje met smileys op, maar ook die smileys hebben zelf een mondkapje op. Ze is dertien, net als haar vriendin, en ze moeten dus ook iets over mond en neus dragen. 'Ik vind het wel stom', zegt de vriendin. 'Het ademt gewoon niet fijn.' Maar ze hebben hem wel op, en beide mondkapjes hebben een leuk, fris printje. Echt een mode-ding is het niet, maar op school laten ze 'mooie' mondkapjes wel aan elkaar zien.

Geen boetes

Boetes worden nog niet uitgedeeld in Alphen ad Rijn. Callum en Daniëlle zijn boa's en lopen vandaag rond in De Aarhof. Daniëlle in burger. 'Dan kan ik gewoon rustig een winkel inlopen om even met ondernemers te praten over hoe het gaat en of ze last hebben van mensen die weigeren een mondkapje op te doen', zegt ze.

Boa's Daniëlle en Callum in winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn | Foto: Omroep West

Haar collega Callum is wel in vol tenue. Hij spreekt een meisje aan dat zonder mondkapje door het winkelcentrum loopt. Ze drinkt een blikje cassis. 'Oh ik was het vergeten', zegt ze. Het mondkapje heeft ze wel bij zich en dus pakt ze hem erbij. Van Callum mag ze toch nog even haar blikje leegdrinken.

'Wij delen in de eerste week van het verbod in principe geen boetes uit', zegt Callum. 'Wel spreken we mensen aan, ze krijgen een geregistreerde waarschuwing als ze blijven weigeren. Een boete is echt het uiterste middel.' De boete voor het niet dragen van een mondkapje is 95 euro.

