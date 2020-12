Het boek 'Wij slaven van Suriname' na 86 jaar populairder dan ooit

Zijn oudste zoon is 94 jaar oud, Adolph de Kom, en woont in 's-Gravenzande. Hij vindt het jammer dat z'n vader dit niet kan meemaken, volgens Adolph was zijn vader zijn tijd ver vooruit. 'Mijn vader wilde zelfstandigheid voor alle gekleurde mensen', vertelt de Kom. 'Maar dat kon je in die tijd helemaal niet zomaar zeggen, vele blanken vonden dat de situatie goed was zo.'

Terug uit Suriname

In 1933 kwam het gezin De Kom vanuit Suriname terug naar Den Haag. Met een witte moeder en zwarte vader hadden de kinderen van De Kom het niet gemakkelijk. 'Ik heb veel gevochten in die tijd, ik werd voor vanalles uitgescholden,' zegt Adolph.

Adolph is de oudste van de 4 kinderen |Foto: Omroep West

'Kinderen wilde weten of mijn kleur echt was en probeerden het dan weg te poetsen.' De komst van het boek 'Wij slaven van Suriname' maakte het leven van Adolph niet gemakkelijker. 'Het was een aanval op het bestaande systeem', vertelt de Kom.

Het verzet

Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot zijn vader zich aan bij het verzet. Hij schreef onder meer voor de Haagse illegale communistische krant De Vonk. 'Wij hadden geen idee wat mijn vader deed, hij opereerde geheel zelfstandig. Hij was vaak weg. De dag dat hij gearresteerd werd, kan ik me nog goed herinneren, het was 7 augustus 1944.'

De eerste druk van 'Wij slaven van Suriname' |Foto: Omroep West

'De Duitsers kwamen bij ons op huiszoeking en hebben diverse boeken meegenomen, waaronder het boek 'Wij slaven van Suriname'. Het was een versie met een grijze linnen kaft met blauwe letters, die hebben we helaas nooit meer teruggezien.' Via verschillende kampen kwam zijn vader uiteindelijk terecht in concentratiekamp Sandbostel, waar hij op 24 april 1945 omkomt. Pas in 1960 wordt zijn lichaam in een massagraf geïdentificeerd.