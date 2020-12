'Cliteurs afdeling van Universiteit Leiden is conservatieve kraamkamer'

De afdeling van de Leidse hoogleraar Paul Cliteur is een soort kraamkamer van het Nederlandse conservatieve gedachtegoed. Dat zegt politicoloog Merijn Oudenampsen van de Universiteit van Amsterdam tegen de NOS. 'Zonder hen zou er nu weinig van het conservatisme over zijn in Nederland', zegt de politicoloog die promoveerde met onderzoek naar conservatisme in Nederland.

Universiteit Leiden laat onderzoek doen naar beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Paul Cliteur, die tot afgelopen dinsdag senator was van Forum voor Democratie (FvD), is werkzaam aan de faculteit in Leiden en geldt als de intellectuele mentor van FvD-oprichter Thierry Baudet. Op Cliteur klinkt kritiek omdat hij onvoldoende afstand zou hebben genomen van antisemitische geluiden binnen de partij.

Via LinkedIn liet Cliteur weten dat hij de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet ziet. 'En die beschuldigingen zijn grote, maar dan ook grote onzin. Wijs maar aan in mijn werk, dat 'antisemitisme'. Dat is er niet. Mijn kop gaat niet rollen', schrijft hij.

'Vreemde eend in de bijt'

Maar volgens Oudenampsen is de afdeling van Cliteur, de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap, een vreemde eend in de Nederlandse universiteitsbijt. 'De universiteit wordt daar gebruikt om politiek te bedrijven. Cliteur verzamelt medewerkers en promovendi om zich heen die dezelfde onderwerpen belangrijk vinden als hij: nationalisme, immigratie en multiculturalisme. Aan Amerikaanse universiteiten is dat veel gebruikelijker', zegt hij tegen de NOS.

Historicus Geerten Waling denkt daar anders over. Hij is verbonden aan de Leidse universiteit en kent de afdeling goed. Hij noemt het onderzoek 'zeer kwalijk'. Volgens hem wordt nu 'een hele afdeling verdacht gemaakt'. 'Een vermoeden van antisemitisme is voldoende om jarenlang gestigmatiseerd te worden', zegt hij. Cliteur of anderen van de afdeling hebben zich volgens hem nooit schuldig gemaakt aan antisemitisme.

LEES OOK: Forum voor Democratie in Zuid-Holland valt uiteen