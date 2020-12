Zwaar vuurwerk ontploft in gang van woning, politie blijft op zoek naar daders

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

Aan het begin van de nacht van vrijdag 27 december 2019 wordt er zwaar vuurwerk afgestoken op De Schinkel in Noordeinde. Eén van de bewoners gaat naar buiten en spreekt een groep van vier jongens daar op aan. Die zeggen dat de man niet zo moet zeuren omdat het tenslotte kerst is. Meneer belt de politie, maar als agenten ter plaatse komen is de groep al weg.

Later die nacht, rond 3.15 uur, wordt er bij de bewoners van een ander huis in de straat een stuk steen door de ruit van de voordeur gegooid. Door dat gat is een zogenaamd 'Flowerbed' in de gang gezet, een stuk vuurwerk dat bestaat uit 36 buizen. Nadat het is aangestoken is het vuurwerk uit al die buizen door de woning geschoten. Er is ook een kogelvuurpijl in het huis gelegd en aangestoken, maar dit stuk vuurwerk is niet afgegaan.

Er is een ruit in gegooid | Foto: Politie

Schade in het huis | Foto: Politie

Schade in het huis | Foto: Politie

Veel schade

De twee bewoners van het huis liggen te slapen en schrikken wakker van de ontploffing van het vuurwerk. De gang staat vol rook en ze hebben geen idee wat er aan de hand is. Er ontstaat veel schade in het huis. Gelukkig breekt er geen brand uit. Als dat wel wat gebeurd, hadden de bewoners volgens de politie in de val gezeten. Daarom wordt er gesproken over een poging tot doodslag.

Een getuige heeft twee personen zien wegrennen in de richting van de Dobbe. De politie houdt er rekening mee dat het een wraakactie zou kunnen zijn voor wat er eerder die nacht gebeurde: de bewoner van een ander huis die een groepje jongens aansprak op het afsteken van vuurwerk en de politie belde. In dat geval zouden de daders zich hebben vergist in het adres. Maar ook andere scenario's sluit de politie niet uit.

Onderzoek loopt nog altijd

De politie is nog altijd bezig met het onderzoek naar deze zaak, maar dat heeft nog niet geleid tot aanhouding van de verdachten. Maar omdat er veel onrust over is bij de bewoners van het huis en andere inwoners van het dorp, wil de recherche er alles aan doen om de daders van deze poging tot doodslag te vinden.

Noordeinde is zo’n kleine gemeenschap dat het bijna niet anders kan dat er daar, of in de omliggende dorpen, mensen wonen die iets weten van het vuurwerkincident. Wie informatie heeft en daar nog niet met de politie over heeft gesproken, wordt gevraagd dat alsnog te doen.

De Schinkel in Noordeinde | Beeld: Omroep West

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem