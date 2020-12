Verschillende verdachten van bankhelpdeskfraude in beeld

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

Gina Doekhie, cybercrimespecialist van de politie Den Haag, legt uit hoe de oplichters te werk gaan. 'Ze maken gebruik van spoofing. Dat is een trucje dat ze uitvoeren om een andere identiteit aan te nemen, bijvoorbeeld van een bank. Via applicaties op een telefoon stellen ze in dat ze niet hun eigen nummer gebruiken, maar het nummer van een bank om hun slachtoffers te bellen.'

De slachtoffers zien dan inderdaad het telefoonnummer van de bank in het scherm van hun telefoon staan en denken daardoor dat ze met een bankmedewerker te maken hebben. 'Ze misleiden je zo dat jij geld naar hen overmaakt. Het is een geloofwaardig verhaal, soms hebben ze al gegevens van je die ze vinden op social media of die ze door phishing in handen hebben gekregen, dus het is niet gek dat mensen er in trappen. Daar hoef je je niet voor te schamen', zegt Doekhie.

'Veilige rekening'

In de honderden aangiftes die de politie Den Haag dit jaar al kreeg van dit soort oplichting, zitten veel overeenkomsten. De zogenaamde bankmedewerker maakt het slachtoffer wijs dat criminelen toegang dreigen te krijgen tot de bankrekening, of dat ze zelfs al bezig zijn om geld over te maken. Om te voorkomen dat al het geld verdwijnt, moet het slachtoffer het snel overmaken naar een veilige rekening van de bank. Als alles weer onder controle is, zal het worden teruggestort.

In werkelijkheid zijn die rekeningen in beheer bij de criminelen. Het zijn niet hun eigen rekeningen, maar die van zogenaamde geldezels. Dat zijn mensen die worden geronseld om hun rekening tegen betaling beschikbaar te stellen aan iemand die bij de criminele organisatie hoort. Met de pinpas en pincode wordt het geld van de slachtoffers vervolgens opgenomen, vaak vlak nadat het is overgemaakt.

Geldezels ook strafbaar

De politie waarschuwt niet alleen potentiële slachtoffers voor dit soort fraude, ook voor de geldezels kan het grote gevolgen hebben. De aanstuurders van de fraude zijn vaak moeilijk te traceren, net als de mensen die de telefoontjes naar de slachtoffers doen. De geldezels zijn makkelijker te vinden, omdat hun rekening wordt gebruikt. Zij maken zich daarmee schuldig aan een strafbaar feit, iets dat ze vaak niet weten volgens Doekhie.

'Ze krijgen een strafblad, hun bankrekening wordt afgesloten door de bank. Ze krijgen daar problemen mee, ook voor in de toekomst. Voor jongeren die dat niet beseffen, is het zaak om op te passen aan wie ze hun bankrekening uitlenen', zegt Doekhie.

Slachtoffer in Roelofarendsveen

Op dinsdag 20 september wil een 65-jarige man uit Roelofarendsveen zijn e-mailadres veranderen bij de ING Bank. Dit lukt niet, maar er verschijnt wel een bericht op zijn smartphone dat zijn bankpas vervangen moet worden. Vlak daarna wordt de man gebeld, door een vrouw die zegt dat ze van de helpdesk van ING is. Ze vertelt dat er op twee verschillende IP-adressen is geprobeerd in te loggen in zijn account, en dat ze nu samen de verificatieprocedure moeten doorlopen. De man vertrouwt het niet meteen, maar hij ziet dat deze vrouw belt met het alarmnummer van ING.

Vanaf dat moment neemt hij haar verhaal voor waar aan. Hij geeft daarom allerlei persoonlijke gegevens door en vervolgens moet hij al het geld naar een veilige rekening overmaken. Anders is hij het kwijt, wordt hem verteld. Hij maakt 5000 euro over naar het rekeningnummer dat door de vrouw wordt opgenoemd. Binnen mum van tijd wordt het geld van die rekening gehaald bij een automaat aan het Meeuwenveld in Zoetermeer. Daarbij zijn twee mannen in beeld, die de politie zoekt.

Slachtoffer in Alphen aan den Rijn

Ook een 79-jarige mevrouw uit Alphen aan den Rijn wordt op vrijdagmiddag 25 september gebeld door iemand die zich voorstelt als iemand van de ING bank. Deze keer wordt er gevraagd: weet u dat er 1500 euro overgemaakt wordt naar Malta? De medewerkster van de bank zegt dat het veiliger is om het geld op haar rekening over te boeken naar de centrale bank.

Mevrouw vindt dat het heel aannemelijk klinkt en aan de hand van de instructies heeft ze haar spaargeld op haar betaalrekening gezet en vervolgens op een voor haar onbekende rekening gestort. Het gaat hier om bijna 30.000 euro. Een deel van dat geld is opgenomen in Enschede en daarbij is een man in beeld.

Slachtoffer in Haaksbergen, pinnen in Den Haag

Op donderdag 1 oktober haalt een man in Den Haag duizenden euro's van de rekening van een 71-jarige vrouw uit Haaksbergen in Overijssel. Ook zij is het slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze heeft 4910 euro overgemaakt naar een zogenaamde veilige rekening op verzoek van iemand van de bank.

Helaas had ook zij geen bankmedewerker aan de telefoon, maar een handige oplichter. Die maakte de vrouw wijs dat ze tegen fraude beschermd moest worden, omdat haar gewone rekening niet verzekerd zou zijn. Het slachtoffer geloofde het niet meteen, maar de vrouw aan de telefoon belde met een nummer dat ze ook op de site van de ABN Amro zag staan, dus dacht dat het toch klopte.

Politie waarschuwt

Hoewel de verhalen van de oplichters heel echt lijken en je daadwerkelijk het nummer van je bank in het scherm van je telefoon ziet, is het zaak om alert te zijn op dit soort fraude. De politie heeft een aantal tips:

De bank belt nooit om onder druk geld over te maken naar een andere rekening, zij hebben zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als er iets niet klopt.

De bank vraagt nooit om een pincode of andere bankgegevens.

Bankmedewerkers komen niet aan de deur om pinpassen op te halen.

Als u wordt gebeld met een dergelijk verhaal: hang de telefoon op en bel zelf uw bank, om te controleren of het verhaal klopt. Of schakel een familielid of bekende in om mee te overleggen.

Herkent u één van de pinners?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl: Roelofarendsveen / Alphen aan den Rijn / Haaksbergen-Den Haag of Meld Misdaad Anoniem