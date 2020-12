Bewoners Watergat: 'Het gaat niet om ons uitzicht, we willen dit stukje groen in Westland behouden'

Het gaat om de groene strook tegen de duinen nabij strandopgang Molenslag; ook wel duinvallei 'Het Watergat' genoemd. Als het aan de gemeente ligt komen hier straks 133 luxe nieuwbouwwoningen. 'Maar wij zijn daar fel tegen', briest Aad Verbeek, één van de bewoners van de Rijnweg, de straat die uitkijkt op het natuurgebied. 'Er zitten hier padden, kikkers, trekvogels, bijzondere vissen. Dat gaat straks allemaal verloren.'

Toch is het natuurgebied geen officieel beschermd stuk grond. 'Het stuk duin erachter wel', legt Barend Voorham uit. 'En we verwachten dat de woningbouw onherstelbare schade zal veroorzaken aan dit aangrenzende Natura2000-gebied, doordat er te veel stikstof vrijkomt.' Volgens de gemeente en de provincie is dit onzin en worden alle regels strikt nageleefd.

Petitie

Maar de bewoners laten het er niet bij zitten. 'We hebben de beste stikstofadvocaat in de hand genomen', zegt Voorham. 'Volgens hem is de uitstoot die vrijkomt véél groter dan bij een Natura2000-gebied is toegestaan.' Wel hebben de bewoners 6000 euro nodig om de advocaat te bekostigen. 'Onze actie Vul het Gat staat inmiddels op 4000 euro. Maar we hebben dus nog 2000 euro nodig.'

De bewoners verwachten dat dit gaat lukken. 'Voor veel mensen in Westland is dit een bijzonder plekje. Je kan er heerlijk wandelen, maar wij denken dat het nog verder doorontwikkeld kan worden tot zelfs een educatieve plek. We zijn daarom ook met scholen in gesprek.' Daarnaast zijn de bewoners een petitie gestart. 'Die is inmiddels ook al ruim 3100 keer ondertekend.'

Dichtbebouwd

Volgens wethouder Cobie Gardien (LPF Westland) die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het Watergat, is de nieuwbouw noodzakelijk voor de woningnood in Westland. 'Het is een zeer dichtbebouwd gebied. Daarnaast is de ruimte schaars, omdat veel bestemd is voor glastuinbouw. Dit is juist een plek waar wél gebouwd kan worden en wat daar ook altijd voor bedoeld is.'

De bewoners zeggen te snappen dat er woningnood in Westland heerst. 'Maar dat gaat vooral om woningen voor ouderen en jongeren. Hier komen huizen tussen de vier en zeven ton', zegt bewoner Verbeek verontwaardigd. 'Daar los je de woningbouw niet mee op.'

Recht op vrij uitzicht

Wethouder Gardien is het daar niet mee eens. 'Ook deze woningen zijn nodig. Juist door in de hogere segmenten te bouwen, komt er ook weer ruimte vrij aan de onderkant van de woningmarkt. Daarbij komt: dit stuk grond is nooit natuurgebied geweest, er hebben altijd kassen gestaan. Het is wennen voor bewoners die deze situatie niet gekend hebben, maar ze hebben geen eeuwig recht op vrij uitzicht.'

Maar volgens de bewoners is dat niet de hoofdreden van hun bezwaar tegen de woningbouw. Verbeek: 'Het gaat ons echt om een mooi stuk natuur dat straks verloren gaat. Daarom komen we in actie en wij hebben maar één wens: houd het Watergat lekker groen.'

