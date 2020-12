Schaken is hot en schaakborden (bijna) op! Serie ontketent hype

De schaakstukken- en borden zijn niet aan te slepen. En dat komt voor een groot deel door de Netflix-serie The Queens Gambit. Het fictieve verhaal volgt het leven van schaakwonder Beth Harmon. 'Oh mijn god, wat er nu gebeurt door die serie? Mensen die nog nooit hebben geschaakt, moeten een luxe set hebben. Normaal verkocht ik er één per maand en zaterdag een stuk of zes', aldus een enthousiaste Van Wingerden.

'We zijn als een gek aan het bijbestellen bij de leveranciers, maar we zitten tegen het randje aan', vertelt Ten Hoorn, terwijl hij een schaakbord staat in te pakken. Ook in de winkel Van Wingerden gaan de schaakspellen als warme broodjes over de toonbank: 'Vandaag en morgen krijg ik de laatste, daarna heb ik niks meer. Je hebt niet even een container met schaakstukken. Het komt uit Azië en het hout moet gecertificeerd zijn.'

De schaakspullen vliegen de winkel uit. Eigenaar Patrick ten Hoorn speelt potje in het Spellenhuis | Foto: Steven de Haan

'The Queen's Gambit is sexy en herkenbaar'

Van Wingerden heeft zelf niet zo veel met schaken, terwijl Ten Hoorn in zijn jonge jaren wel heeft geschaakt. Beiden snappen dat de verkoop omhoog is gegaan dankzij de serie. 'Het is sexy', zegt Ten Hoorn. ‘Het is een goed verhaal. Maar ook: mensen kennen het spel schaken, iedereen weet waar het over gaat.'

De eigenaresse van de spellenwinkel in de Appelstraat is het daar mee eens. 'Het is iets dat al bestaat. Schaken had toch een beetje een suf imago, maar nu zien ze het op televisie en het ziet er geweldig uit. Mensen zijn wakker geworden en vragen zich af: heb ik nog een schaakbord?'

Nieuwe aanmeldingen schaakvereniging

Ook bij de Haagse schaakvereniging Discendo Discimus aan de Van Speijkstraat merken ze de invloed van de serie. 'In een korte tijd hebben zich drie jongen vrouwen aangemeld. We hebben altijd wel dat we elke maand één of twee nieuwe aanmeldingen, maar dat zijn altijd mannen. Het kan niet anders dat het door de serie komt', vertelt voorzitter Gosse Romkes.

De vereniging heeft 30 à 40 jeugdleden en ongeveer 80 seniorenleden. 'Het is prachtig dat de serie er is. Er wordt echt recht gedaan aan het spel. Het zou kunnen dat het een hype is, maar ook dat we aan de vooravond staan dat meer mensen gaan schaken. Daar hoop ik op.'

De schaakborden vliegen de winkel uit | Foto: Omroep West

Is het een hype?

Wat vast en zeker ook een rol speelt, zijn de coronamaatregelen. 'Mensen kopen nu vooral spellen voor twee personen. Het is enorm booming. Alles wat je me zijn tweeën kan spelen, verkoopt ontzettend goed. En schaken is een spel dat je met zijn tweeën speelt’, aldus Van Wingerden. Ten Hoorn: 'Mensen kunnen niet naar de kroeg, en kopen een schaakbord.'

Beide spellenwinkelhouders denken dat de verkoop van het schaakspel een hype is. 'Het zal mij verbazen als het tot kerst aanhoudt’, aldus Ten Hoorn. Van Windergen: 'Het pruttelt nog een beetje door, maar ik verwacht niet dat het lang zal duren. Van de week kocht iemand een luxe set van ongeveer 70 euro. Hij had nog nooit geschaakt. Drie uur later stond hij er weer. Hij had zich bedacht. Maar binnen tien minuten was dat ding weer verkocht. Schaken zal nooit weggaan, maar het gaat weer naar het oude niveau. Ik hoop dat de vereniging er wat leden aan over houdt.'

In de Netflix miniserie 'The Queen's Gambit' wordt het levensverhaal vertelt van weesmeisje Beth dat zich in de jaren 1950 ontpopt tot geniaal schaakspeelster. Ze moet zich staande houden in een mannenbolwerk. De serie is een hit en is in meer dan 62 miljoen huishoudens gestreamd. Het is volgens de streamgigant daarmee de best bekeken miniserie ooit op hun platform, qua totaal aantal kijkers is alleen de hitserie 'The Crown' nog groter.

