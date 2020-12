'We zien hele sloten doodgaan', hoogheemraadschap roept hulp in bij bestrijden rivierkreeft

De rivierkreeft is sinds de jaren '80 aan een enorme opmars bezig in Nederland. Het beestje veroorzaakt schade aan dijken, oevers en aan de natuur in het water. Ondanks onderzoek is er tot nu toe geen goede manier gevonden om de populatie van deze exoot terug te dringen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het andere leven in het water.

'Het aantal rivierkreeften neemt met name de laatste jaren explosief toe', vertelt Marcel Belt van het Hoogheemraadschap woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Deze diertjes vreten zo'n beetje alles weg in zo'n sloot.' Doordat ze andere diersoorten zoals visjes en kikkers opeten, vermindert de biodiversiteit. Verder knippen ze met hun scharen waterplanten af die belangrijk zijn voor het leven in en om het water. 'We zien zo hele sloten doodgaan', zegt Belt. 'Daarnaast graven ze gangen en holletjes in oevers en dijken. Dit kan leiden tot verzakking en lekkages.'

'Er zit veel kennis in de maatschappij'

Het Hoogheemraadschap onderzoekt hoe watergangen minder aantrekkelijk gemaakt kunnen worden voor de kreeften en hoe de schade beperkt kan worden. Maar dat is niet voldoende. Om de overlast echt terug te dringen, moet de populatie rivierkreeften worden teruggedrongen. Daarom gaat het Hoogheemraadschap een proef doen met het intensief wegvangen van exotische rivierkreeften op een aantal plekken in ons gebied. Er is echter geen goed vangtuig om dit effectief én selectief te doen.

Met bestaande vangtuigen worden óf alleen de 'grote jongens' gevangen - waardoor de kleintjes de ruimte krijgen om op te groeien - of zit er veel bijvangst bij, met het gevolg dat andere kwetsbare dier- en plantensoorten ook worden weggehaald uit het water. Daarom wordt nu de hulp van burgers ingeroepen. 'Er zit veel kennis in de maatschappij', weet Belt. 'We hopen dat vanuit daar ideeën komen voor het beste vangtuig. Iets dat heel praktisch is en efficiënt. Zodat de kleine rivierkreeftjes niet blijven zitten. Iets dat diervriendelijk is en geen andere dieren uit de sloot vangt. Voor het beste idee hebben we duizend euro over.'

Indienen

Via het platform Winnovatie.nl kun je tot 12 januari je idee of ontwerp indienen. Voeg een beschrijving toe en zet er foto's, tekeningen of berekeningen bij. Daarna buigt een jury van experts zich over alle ingediende ideeën en kiest aan de hand van criteria die je op de site kunt vinden de drie beste ideeën uit. De ideeën worden gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe vangtuig. Uiterlijk 12 februari worden de winnende ideeën bekend gemaakt.

