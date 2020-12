'Den Haag en corporaties moeten handen ineen slaan bij isolatie van woningen'

Onderdeel van het plan van GroenLinks is het oprichten van een duurzame wijkontwikkelingsmaatschappij, een WOM. Deze bestaat al in onder meer Den Haag Zuidwest en is in 2014 door de gemeente samen met woningcorporatie Vestia opgericht. De WOM Zuidwest probeert de vernieuwing van het stadsdeel op stoom te houden.

Voor het verduurzamen van woningen wil GroenLinks dus een duurzame WOM opzetten. 'Daarmee kunnen we vaart maken met het verduurzamen van onze stad', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'We verbeteren en isoleren de woningen die er het hardst aan toe zijn, bijvoorbeeld in Laak en Transvaal.'

Eneco opbrengst

De partij wil een deel van de opbrengst van de Enecogelden gebruiken voor de financiering. Als grootaandeelhouder van het energiebedrijf krijgt de gemeente een enorme som geld nu Eneco verkocht is aan het Japanse consortium Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc. Het gaat om een bedrag van 675 miljoen euro dat op de Haagse begroting is bijgeschreven. Het college heeft afgesproken dat dit geld grotendeels naar duurzaamheidsbeleid gaat.

Volgens Kapteijns is het oprichten van een duurzame WOM een investering in de toekomst. 'Omdat het investeringen zijn die zich na een aantal jaren weer terugverdienen, kunnen daarna opnieuw slecht geïsoleerde woningen worden aangekocht', zegt hij. 'Tegelijkertijd heeft het de Haagse woningcorporaties financiële armslag om ook weer meer te kunnen investeren in het verduurzamen van hun woningbestand.' Donderdagavond praat de gemeenteraad in een commissievergadering over de besteding van de Enecogelden.

