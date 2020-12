Oud-presentator Frank Kramer overleden

De markante persoonlijkheid had in de jaren tachtig zijn eigen televisieshow. | Foto: ANP

Oud-voetballer, tv-presentator en sportcommentator Frank Kramer is woensdag op 73-jarige leeftijd overleden. Kramer was begin jaren negentig presentator van Radio West Sport. Kramer was al enige tijd ziek.

Het nieuws van het overlijden werd woensdag door sportjournalist Philip Kooke bekendgemaakt. Kooke schreef de biografie van de markante persoonlijkheid. Kramer had nog een laatste boodschap voor zijn publiek. 'Mensen, het was mooi. U wordt allemaal hartelijk bedankt.'

Kramer begon zijn loopbaan als voetballer en speelde onder meer voor FC Amsterdam, Telstar en FC Volendam. Kramer gold als een buitenbeentje, een voetballer die in een oude Eend (2CV) naar de trainingen kwam en nog tijdens zijn voetballoopbaan een hit scoorde met de groep Full House. Met de cover 'Standing on the inside' werd de tweede plaats in de Top 40 bereikt. Hij was opgeleid tot leraar Duits en ook nog enige tijd werkzaam als steward.

Presentator Radio West Sport en Boggle

Na zijn voetballoopbaan ging hij de media in. Hij werd presentator van AVRO's Sportpanorama. Toen hij door die omroep werd afgedankt - zijn losse manier van presenteren werd niet gewaardeerd - vertelde hij in de laatste uitzending dat het vooral het gebrek aan humor was bij de leiding waarom hij moest vertrekken. Halverwege zijn betoog werd de eindtune ingezet.

Begin jaren negentig begon Kramer met de presentatie van Radio West Sport en kwam hij op televisie met zijn eigen tv-programma, de Frank Kramer Show. Later zou hij ook de spelletjesprogramma's Hints en Boggle presenteren.

Gedicht Willem Wilmink

Kramer bleef de sportwereld trouw door bij Eurosport commentaar bij voetbalwedstrijden te geven. Dit deed hij 24 jaar, tot hij in december 2018 op karakteristieke wijze afscheid nam. Zijn laatste wedstrijd was de finale van de Amerikaanse voetbalcompetitie. Tijdens de wedstrijd vertelde de verslaggever verschillende verhalen en las hij een gedicht van Willem Wilmink voor.

In de negentig minuten noemde hij slechts een keer de naam van een voetballer. Dat gebeurde na de eerste treffer. 'Dit is weer die Martínez, die heeft de onhebbelijke gewoonte om altijd als ik aan het woord ben te scoren', sprak hij om vervolgens verder te gaan met zijn analyse van de effectenbeurs.