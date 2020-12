Leiden door de ogen van 17e eeuwer: 3D-reconstructie is nieuwe manier om geschiedenis te ontdekken

Theo Pronk en Erfgoed Leiden hebben samen een app gemaakt waarmee je kunt zien hoe het Leidse Rapenburg er in de 17e eeuw uitzag. De historicus brengt met zijn Stichting Verborgen Stad het verleden tot leven met behulp van zeer realistische virtual reality technieken. 'Vroeger hadden we die middelen niet', zegt Pronk terwijl hij op zijn telefoon de app Canals5D opent. 'Maar dankzij de digitale revolutie kunnen we steeds mooiere virtual reality afbeeldingen maken.'

Op de app verschijnt het Rapenburg. 'Kijk, je ziet dat de gracht nog grotendeels hetzelfde is, maar de gevels van de huizen zijn wel behoorlijk veranderd in de loop van de tijd', zegt Pronk. Opvallend is ook dat het Academiegebouw, nu met torentje, destijds nog geen toren had.

17e-eeuwse skyline

De app laat zien hoe de Breestraat, het Rapenburg, een interieur van een huis en het Vrouwenkerkplein eruit zagen in de 17e eeuw. Ook is de 17e-eeuwse skyline van Leiden te zien vanuit een polder aan de kant van Voorschoten. 'Je kunt zo zien hoe dat verleden ontstaan is, en je leert een plek snappen', legt Pronk uit.

'Het is allemaal gereconstrueerd op basis van heel gedetailleerd onderzoek dat we samen met Erfgoed Leiden en omstreken hebben gedaan. Dat gaat met behulp van oude kaarten, plattegronden en afbeeldingen uit archieven.'

'Nieuwe manier om erfgoed te ontdekken'

De digitale bouwers van Dutch Tilt Studios hebben alle informatie uiteindelijk verwerkt tot de 3D-reconstructies. 'Het is een nieuwe manier om erfgoed en cultuur te ontdekken.'

En dus biedt de nieuwe 3D-techniek ook kansen voor het onderwijs en het toerisme. 'Het idee dat je zelfstandig de stad in kunt en informatie kunt opvragen over de plek waar je dan staat betekent dat je studenten zelf dingen kan laten ontdekken', zegt Pronk. 'En voor kinderen kan je bijvoorbeeld een speurtocht uitzetten.' En ook toeristen kunnen gebruik maken van de app. 'Je wordt je dan nog bewuster van de plek en hoe die plek veranderd is, of juist niet.'

