Provincie stopt ontwikkeling gewilde luxe woonwijk aan de Vliet: 'Er is iets fout gegaan'

Provincie Zuid-Holland blokkeert de bouw van een luxe woonwijk op een bedrijfsterrein aan de Vliet, waar veel huizenkopers belangstelling voor hebben. De gemeente Leidschendam heeft namelijk niet aan een belangrijke eis voldaan. Het verdwijnen van het oude bedrijfsterrein moet gecompenseerd worden met een nieuw terrein of andere werkplekken. Vastgoedontwikkelaar Niersman en de gemeente dreigen nu over en weer met rechtszaken naar elkaar.

'Er is in het voortraject echt iets mis gegaan', zegt Anne Koning, gedeputeerde provincie Zuid-Holland. 'Als je een bedrijven terrein wil veranderen moet je aantonen dat er genoeg plek voor werken overblijft. En dat is niet gebeurd.' De provincie heeft daarom een stop op de ontwikkeling gezet, de bouw kan niet verder totdat aan de voorwaarden is voldaan.

Maar waarom is dat nog niet gebeurd? Mark Niersman van het gelijknamig bouwbedrijf in Leidschendam-Voorburg heeft dit nog nooit meegemaakt. Hij vindt het onbegrijpelijk. 'Er is eigenlijk een vormfout gemaakt door de gemeente, omdat ze een e-formulier op een bepaald moment niet hebben ingevuld. En dat wordt nu over onze rug uitgevochten.' Het bouwbedrijf overweegt een rechts zaak tegen de gemeente én tegen de provincie aan te spannen. 'Dit is nogal een streep door de rekening, want alles stond klaar om in de verkoop te gaan. We hadden 2.500 vooraanmeldingen voor 79 woningen, dus er was heel veel belangstelling voor', zegt directeur Niersman.

Vertrouwen kwijt

De provincie hoopt dat de gemeente contact zoekt om orde op zaken te stellen. Als de gemeente alsnog een bedrijfsterrein of andere nieuwe werkplekken aanwijst, kan de ontwikkeling gewoon weer doorgaan. Maar bouwer Niersman heeft er een hard hoofd in na een gesprek met verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Rouwendaal van de ChristenUnie-SGP.