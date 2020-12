Scootmobielendiefstal: 'Iedereen weet dat ieder type scootmobiel dezelfde sleutel heeft'

In Den Haag zijn de afgelopen weken bijna 40 scootmobielen gestolen. Medipoint, het bedrijf dat de voertuigen levert in opdracht van de gemeente heeft geen idee waarom er plotseling zoveel worden gestolen. Scootmobielbezitter Els Verhulst is verbaasd over die reactie: 'Je kan ze niet op slot zetten, alleen de contactsleutel eruit halen'. Ook slotenexpert Taco de Jong reageert: 'Iedereen weet dat ieder type scootmobiel dezelfde sleutel heeft'.

'Het is enorm naïef om dit niet te weten', zegt slotenexpert Taco de Jong. 'De burgerinterpretatie van iets op slot zetten, is de sleutel eruit halen, maar dat is bij scootmobielen niet genoeg. Per model wordt slechts één sleutel gebruikt die op alle modellen uit die serie past. Dat weten de boefjes, dat weet de politie. En de sleutels zijn voor een habbekrats te bestellen op internet.'

Volgens scootmobielbezitter Els Verhulst is al jaren bekend dat alle sleutels hetzelfde zijn: 'Ik heb zelf een scootmobiel van Trophy, zo'n rode. Met mijn sleuteltje kan ik zo op elke Trophy in heel Nederland wegrijden.' Ze merkt op dat ook alle kastjes waar de oplader van de accu in zit allemaal dezelfde sleutel hebben. 'Dat kastje hangt aan mijn buitenmuur. Daar kan een dief zo aan zien dat ik een scootmobiel heb. Ik heb dit vaker aangekaart bij Medipoint en de gemeente, maar zonder resultaat.'

Sleutels inwisselbaar

Medipoint verhuurt de scootmobielen aan de gemeente Den Haag, die ze aan gebruikers levert via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Directeur René Martens van Medipoint weet dat de sleutels van scootmobielen inwisselbaar zijn: 'Maar dat ligt aan de leveranciers. Die wijzen op het gemak in productie en het kostenaspect.'

Volgens Martens hebben veel scootmobielbezitters een tweede slot en zetten eigenaren hun karretje in een afgesloten ruimte, zoals een garage of een gemeenschappelijke ruimte van een flat. 'Het is lang geen issue geweest. Je gaat er niet vanuit dat mensen scootmobielen stelen. Het gaat om gemeenschapsgeld.' Nu er zoveel karretjes gestolen worden, is Medipoint begonnen met eigenaren actief benaderen. En de verhuurder heeft contact met de gemeente opgenomen.

'Ik kan niet bukken'

'We gaan nog eens met de leveranciers in gesprek over een oplossing', zegt Martens. 'En we adviseren: hang er een tweede slot aan.' Els Verhulst heeft thuis een kabel aan de muur om haar scootmobiel vast te zetten. 'Maar ik kan toch geen hangsloten mee gaan nemen naar de supermarkt? Ik kan niet bukken, ik kan niet bij mijn wiel.' Directeur Martens hoopt dat eigenaren 'creatieve andere manieren verzinnen om hun scootmobiel te beveiligen'.

Slotenexpert Taco de Jong oppert het inbouwen van een kill switch: 'Dat doen ze ook bij auto's, omdat iedere autodief weet hoe je het contact kan omzeilen. Een kill switch is een verborgen schakelaar die voorkomt dat je een scootmobiel zomaar kan starten. Dat kost ene tientje en iedere fietsenmaker kan dat inbouwen.'

37 scootmobielen gestolen

Volgens de gemeente Den Haag is het aantal diefstallen van scootmobielen sinds half oktober gestegen. 'Sindsdien zijn er 37 scootmobielen, zes acculaders en een accukabel gestolen. "Normaal" worden er een tot twee scootmobielen per maand gestolen', laat de gemeente weten.

Na de eerste diefstal krijgen inwoners die via de gemeente een beroep doen op de Wmo een nieuwe scootmobiel. Als het nodig is laat de gemeente een afsluitbaar kastje of keiloog aan de muur zetten om diefstal te verkomen, schrijft de gemeente in een reactie.