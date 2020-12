Leidse horeca dreigt met illegale opening: 'We kunnen niet anders'

De horeca in Leiden gaat op 17 januari weer open. Dat zegt David Zock van de Leidse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De Leidse ondernemers sluiten zich aan bij een actie van vijftig lokale afdelingen van KHN om op die datum illegaal weer open te gaan. 'Het water staat ons gewoon aan de lippen. Het is twee over twaalf', legt Zock uit. De Haagse horecaondernemers doen voorlopig nog niet mee met de actie.

De horeca is door de tweede lockdown al sinds half oktober gesloten en het is nog niet duidelijk wanneer cafés en restaurants weer open mogen. De ondernemers vinden dat de compensatie voor deze gedwongen sluiting onvoldoende. 'De gesprekken die de landelijke afdeling met het kabinet heeft, lijken op niks uit te lopen terwijl de nood hoog is', zo legt Zock, zelf eigenaar van restaurant Aan den Rijn in Leiden uit.

Maarten Hinloopen, voorzitter van KHN afdeling Den Haag, herkent de situatie in Leiden, maar geeft aan dat de Haagse ondernemers zich nog niet bij de actie hebben aangesloten. 'Op dit moment heb ik niet gehoord dat ondernemers op 17 januari open willen gaan, maar dat kan nog veranderen. Voorlopig willen wij 8 december afwachten. Dan komt er een nieuw steunpakket. Als dat voldoende is, dan is er voor ons ook geen reden om ons niet aan de opgelegde maatregelen te houden.'

Mensen worden wanhopig

Mochten de maatregelen dinsdag tegenvallen, dan kan de situatie in Den Haag snel veranderen, zo vertelt Hinloopen. 'Als het pakket dan nog steeds onvoldoende is net als nu, dan kan ik mij voorstellen dat er ondernemers zijn die er anders over denken. Mensen worden wanhopig. Als je toch failliet gaat, dan maak je andere keuzes en doe je waarschijnlijk wel mee omdat je toch niets te verliezen hebt. Maar voorlopig volgen wij de lijn van de landelijke KHN en doen we niet mee met de opening op 17 januari.'

De horecaondernemers in Leiden doen dat wel en hebben er bewust voor gekozen om pas in het nieuwe jaar in actie te komen. 'In december dit statement maken lijkt ons niet verstandig gezien de drukte in de binnensteden de afgelopen periode. Daar willen wij als horeca niet de schuld voor krijgen’, vertelt Zock. ‘Het lijkt ons beter dit statement te maken als de feestdagen de drukte voorbij is. Dan kunnen we weer rustig opbouwen met open gaan.'

Hogere coronavergoeding

Ruud Witteman, eigenaar van vijf horecagelegenheden in Leiden, legt uit waarom hij zich bij de actie heeft aangesloten. 'Je kan niet anders. Niemand wil ondeugend zijn, maar we moeten nu wel.' Hij hoopt dat het niet zover komt. 'Het is bedoeld om een hogere coronavergoeding te krijgen. Wat we nu krijgen, is niet genoeg.' Witteman vindt het onverteerbaar dat woonboulevards en bouwmarkten nu volop klanten mogen ontvangen en de horeca niet. 'We moeten het nu maar eens omdraaien.'

De Leidse horecaondernemers zijn niet bang voor hoge boetes als ze opengaan terwijl de lockdown nog bezig is. 'We gaan proberen hier een mouw aan te passen in samenspraak met de boa's en de lokale overheden', vertelt Zock. Hij wordt aangevuld door zijn collega Witteman: 'Dan moeten ze bij duizenden horecaondernemers langs om boetes op te leggen.' Dat ziet Witteman niet gebeuren.

