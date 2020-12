Opblaasbare zwembanden als oplossing voor feesten? 'We willen goedkeuring van Rutte'

Een doorsnede van twee meter hebben de zogenoemde 'Flowtz' (een woordspeling op de Engelse term voor zwembanden) die ze op de markt willen brengen. En met 75 centimeter aan elke zijde, blijf je automatisch op gepaste afstand van iemand anders die dezelfde zwemband om heeft.

'Je trekt de straps eraf en je hebt een heel chille zwemband.' | Foto: Flowtz On

Waar dit idee vandaan komt? 'We hebben allebei een eigen onderneming in de creatieve sector', vertelt Juul van Mil. 'Op een gegeven moment liepen we telkens een beetje vast op die anderhalvemeterregel. Zo zijn we eigenlijk op het idee van deze banden gekomen.'

Van speelgoedwinkel naar Miami

Het duo snelde daarop naar de speelgoedwinkel om een zwemband te kopen en knutselde er touwtjes aan. Zo ontstond het prototype. Voor de productie kwamen ze terecht bij een bedrijf in de Amerikaanse stad Miami dat gespecialiseerd is in het maken van zwembanden.

Aan de 'Social Distance Flowtz' hangt een prijskaartje van 49,95 euro. 'Ze zijn verstelbaar in de lengte en breedte', legt Nikki Langhout uit. 'Er zitten twee cuphouders aan de zijkant. En een food holder aan de voorkant, waar je jouw telefoon of snacks in kan doen.'

Van (oud-)premier tot premier

Inmiddels hebben ze al één klant: een onderneming die trainingen geeft. En ook oud-premier Jan Peter Balkenende, met wie ze afgelopen zomer in contact zijn gekomen, is enthousiast over het plan. Hij heeft het zelfs al doorgestuurd naar de huidige minister-president Mark Rutte.

Als ze ons product na willen maken, dan zien we het gewoon als een heel mooi compliment - Juul van Mil

Nikki: 'We willen dit product laten goedkeuren, zodat hiermee echt evenementen georganiseerd mogen worden. En als we die goedkeuring niet krijgen? Dan is het sowieso een leuke gadget voor als de coronacrisis voorbij is. Want je trekt de straps eraf en je hebt een heel chille zwemband.'

Coachella en Tomorrowland

Hun bedrijfsnaam Flowtz On Amsterdam is bedacht om ook internationaal furore te maken. Maar wat als anderen met hun idee aan de haal gaan? 'Daar maken we ons niet zo erg zorgen om', zegt Nikki. 'Als ze ons product willen namaken, zien we dat gewoon als een heel mooi compliment', vult Juul aan.

Feesten op anderhalve meter afstand | Foto: Flowtz On

In haar dromen ziet Nikki de zwembanden gebruikt worden op grote festivals zoals Coachella (Verenigde Staten), Tomorrowland (België) en Amsterdam Open Air. 'Maar ik zou het alleen al vet vinden als er een evenement wordt georganiseerd met duizend van die banden. Van die gedachte krijg ik al kippenvel.'

'Ruimte ervoor maken'

Dat je wel veel ruimte nodig hebt voor zoveel zwembanden, ziet Juul niet als een probleem. 'Je moet de ruimte ervoor maken', vindt ze. Daar sluit Nikki zich naadloos bij aan. 'We willen tenslotte allemaal weer een feestje, toch?'

