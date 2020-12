Man (19) probeert drugs en telefoon over muur Teylingereind te gooien

Agenten kregen een melding van een verdacht persoon die rond de jeugdgevangenis liep. Bij het zien van de politieauto probeerde de man weg te rennen en verstopte hij de pakketjes. In de pakketjes bleek 33 gram hasj en een telefoon te zitten. De man is aangehouden als verdachte voor het binnen brengen van verboden voorwerpen in een justitiële inrichting.

Maandagavond was het nog onrustig in de gevangenis in Sassenheim. Omstreeks 21.15 uur kwam de melding dat een twintigtal jongeren binnen in de gevangenis aan het vernielen was geslagen in de eigen woonomgeving. Daarbij werden de afdelingen waarop de jongeren verbleven volledig kort en klein geslagen. Om de situatie onder controle te krijgen, werden de hulpdiensten ingeschakeld.

Hasj en een telefoon verstopt in pakketjes | Foto: Facebook Politie Leiden Noord

