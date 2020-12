GGD Haaglanden: vaccineren van inwoners is ontzettend grote operatie

Volgens de GGD is de grootschalige vaccinatie 'een ontzettend grote operatie'. Dat zei Annette de Boer, directeur van de GGD Haaglanden woensdagmiddag in een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad. De Boer praatte de raad bij over de situatie in Haaglanden op het gebied van corona.

De Boer vertelde dat de GGD de opdracht heeft gekregen om alle achttien- tot zestigjarigen inwoners te vaccineren. 'Dat betekent dat we in Haaglanden 500.000 mensen moeten inenten en dat we een miljoen vaccins nodig hebben', zei De Boer. 'Daar zijn we tot ver in het volgende jaar mee bezig. Ook al openen we zo’n veertig locaties.'

Zestigplussers via huisartsen

Volgens De Boer is het mogelijk om in januari te beginnen met vaccineren. 'Er zijn meerdere vaccins in afronding, dus dat betekent dat we kunnen starten in januari. De vaccinatie van mensen van zestig jaar en ouder en mensen die normaal gesproken een griepprik krijgen, loopt waarschijnlijk via de huisartsen en mensen in instellingen worden door de instellingen zelf gevaccineerd.'

Er is nog veel onduidelijk over het vaccinatieprogramma en de logistiek, erkende De Boer. 'We hebben graag meer landelijke kaders', zei ze. 'Welk vaccin komt er? Hoe moet het vaccin bewaard worden? Hoe zit het met de opslag ervan en wie gaat dat regelen? Het type vaccin is bepalend voor de locaties waar gevaccineerd kan worden.' Zo zijn kleinere locaties zoals buurthuizen mogelijk niet geschikt als vaccinatielocatie als er een vaccin komt dat diepgevroren bewaard moet blijven. Bij de voorbereidingen werkt de GGD samen met onder andere de politie, huisartsen en de gemeente.

De Jonge: planning is haalbaar

Coronaminister Hugo de Jonge zegt dat de planning van het vaccineren haalbaar is. Omdat een aantal dingen nog onzeker zijn, zullen uitvoerende instanties verschillende scenario's moeten hebben voor het begin van de vaccinatiecampagne, aldus De Jonge. 'Ze hebben een aantal praktische zorgen, dat snap ik', aldus De Jonge. 'Er is al veel voorbereid, maar er moet ook nog veel. Ik heb altijd gezegd dat de uitvoerende partijen wendbaar blijven, omdat we telkens nieuwe informatie krijgen.' Hij hoopt over een week weer meer te kunnen zeggen over de vaccinatieplannen.

