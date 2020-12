Noordwijkerhouters op de bres voor afgebrande De Schelft: 'Hart van dorp moet weer gaan kloppen'

Het is een troosteloos aanblik. Bijna drie weken na de brand van de sport- en evenementenhal is de verwoesting goed te zien. 'Het is een hele gekke gewaarwording', zegt Sanneke Nulkes terwijl ze naar de afgebrande restanten kijkt. Ze is één van de initiatiefnemers van de actie 'Support verenigingen De Schelft' die ze samen met zes andere Noordwijkerhouters op poten zette.

De restanten van de afgebrande Schelft | Foto: Omroep West

Vrij snel na de brand ontstond bij Sanneke het idee dat ze iets moest doen. 'Ik had het echt heel erg te doen met alle verenigingen die van De Schelft gebruik maakten. Op een zaterdagochtend is al je vrijwilligerswerk in één klap weg. Kleding dat met de hand is gemaakt en allerlei materialen: het is weg en dat is gewoon superzonde. Ik weet hoe het verenigingsleven in Noordwijkerhout leeft, dus ik dacht: het is het hart van Noordwijkerhout en dat moet gewoon heel snel weer gaan kloppen. Daar is geld voor nodig.'

'Zegt veel over Noordwijkerhout'

'Top', vindt Adry Beugelsdijk van toneelvereniging ODI. Ze verloren door de brand hun volledige archief, kleding en rekwisieten. 'Het zegt zoveel over Noordwijkerhout dat er mensen tijd willen investeren en met zulke ideeën komen. Het is top dat ze gewoon een stichting en een actie beginnen om iedereen te helpen', zegt Adry.

Adry Beugelsdijk tussen de ingezamelde kleding | Foto: Omroep West

De betrokkenheid van Noordwijkerhouters merkte Adry al eerder toen de toneelvereniging een oproep deed om verkleedkleding te komen brengen. 'Er is gigantisch op gereageerd. Geweldig', zegt ze terwijl ze door de rekken snuffelt die de vereniging tijdelijk mag onderbrengen in Café van der Geest.

'Echt Noordwijkerhout'

Ook Nulkes ziet die saamhorigheid. 'Ik denk dat het echt iets Noordwijkerhouts is hoe mensen voor elkaar klaarstaan. Binnen een paar dagen hadden we vijftien vrijwilligers die zich meteen hebben ingezet om voor anderen iets te doen. Dat is ongelooflijk mooi en echt Noordwijkerhout.'

Noordwijkerhoutse ondernemers sluiten zich ook aan bij de actie. Eén van hen is Nico Geerlings van Flexible Human Service, een uitzendbureau voor arbeidsmigranten. De brand heeft veel indruk op hem gemaakt. 'Ik werd er koud van', zegt hij.

'Gas erop zetten'

'Er wordt onderschat hoe belangrijk De Schelft voor onze gemeenschap is. Er worden zoveel activiteiten daar gedaan, als je dat in brand ziet gaan: ongekend en ongelooflijk. Maar goed, we moeten verder. We willen een nieuwe De Schelft hebben en de activiteiten doen die er waren. Dus daar gaan we gas opzetten.'

Hij wil de actie samen met zijn arbeidsmigranten ondersteunen. Hoe het er concreet uit gaat zien, weet hij nog niet. 'Onze arbeidsmigranten werken bij 200 klanten. Ik kan me voorstellen dat daar materialen te krijgen zijn die verenigingen goed kunnen gebruiken. Die kan ik misschien voor een zacht prijsje overnemen.'

