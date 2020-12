Arme kinderen krijgen cadeautje in hun schoen, dankzij Sintvoorieder1

Sintvoorieder1 zorgt ook weer dit jaar dat veel Haagse kinderen ondanks armoede thuis, toch een cadeautje in hun schoen krijgen. Vrijwilligers van Sintvoorieder1 zijn druk bezig geweest om cadeaus in te zamelen voor minderbedeelde kinderen. Vanwege corona kwamen hier dit jaar extra uitdagingen bij kijken, maar naar schatting kunnen 3500 kleine Hagenaartjes een sinterklaaspakket tegemoet zien, meldt mediapartner Den Haag FM.

Sintvoorieder1 zamelt cadeaus in, verdeelt deze op basis van leeftijd en geslacht, pakt ze mooi in en bezorgt ze dan bij instellingen zoals de voedselbank of tehuizen die zorgen dat ze goed terechtkomen. Niet alleen de kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de voedselbank krijgen een pakje. Ook kinderen die aangemeld zijn door school of maatschappelijk werk (de zogenoemde verborgen armoede) worden verblijd.

'Ongeacht de omstandigheden vinden wij het heel belangrijk dat elk kind op 5 december kan genieten van een sinterklaascadeautje', zegt Jacqueline van Halem van Sintvoorieder1 bij Den Haag FM. 'Eigenlijk kan ik me het nauwelijks voorstellen dat we dit moeten doen, maar aan de andere kant ben ik wel heel blij dat we het kunnen doen.'

Een bijdrage willen leveren aan de maatschappij

Sintvoorieder1 kan rekenen op steun van UPS; dit bedrijf helpt met het verspreiden van de pakketten. 'Dat doen we omdat we niet een winstgericht bedrijf willen zijn, maar ook een bijdrage willen leveren aan de maatschappij waarin we werken', zegt Efrain Rosema van UPS.

Door alle coronaperikelen was de inzamelingsactie dit jaar veel kleiner. Vorig jaar werden er ruim zesduizend pakjes ingezameld, dit jaar worden er 3500 presentjes verdeeld.

Kijk hier hoe dit jaar iedereen hard werkt om op tijd alles bij de kinderen te krijgen.