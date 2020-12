Weinig mensen en weinig prikkels tijdens speciale uurtjes in Museum De Lakenhal

Er zijn in Nederland een heleboel mensen die niet gewoon naar een museum kunnen omdat het er te druk is en ze dan te veel prikkels krijgen. Het gaat om mensen met bijvoorbeeld autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De Stichting Onbeperkt Genieten probeert uurtjes te regelen bij kunst- en cultuurinstellingen waarin mensen prikkelarm een bezoek kunnen brengen. Museum De Lakenhal in Leiden doet graag mee tijdens de nu lopende tentoonstelling van Claudy Jongstra.

Iris van Heesch verwerkt slecht veel prikkels sinds ze op haar zestiende een auto-ongeluk kreeg. 'Ik word heel snel moe van veel indrukken en wil dan zo snel mogelijk weg, naar huis, me verstoppen onder een deken.' Hoewel ze gek is op kunst en cultuur is het voor haar en voor vele anderen daarom niet mogelijk om op een 'gewone dag' naar bijvoorbeeld een museum te gaan.

Van Heesch pleit nu met haar stichting Onbeperkt Genieten voor prikkelarme uren bij kunstinstellingen. Museum De Lakenhal werkt graag mee. Tijdens de speciale uren worden er per tijdslot heel weinig mensen toegelaten in het museum: negen mensen per keer. Er is een ontvangstruimte waar je eerst even bij kunt komen van de reis, in alle stilte, voor je de tentoonstelling gaat bezoeken. Je kunt hier ook tussendoor of na afloop bijkomen.

Flexibel opstellen

De Lakenhal vindt het belangrijk dat het museum toegankelijk is voor iedereen. 'Wij hebben ons door de Stichting Onbeperkt Genieten laten bijpraten wat er moet veranderen,' aldus Anouk Heesbeen van de Lakenhal. De veranderingen betreffen niet zo zeer de tentoonstelling zelf, als wel aanpassingen in het museum en de voorbereiding van de bezoekers. 'We sturen van te voren foto's van het museum, zodat mensen weten hoe het er uit ziet, we zorgen voor stilte, letten goed op een heldere communicatie en stellen ons zo flexibel mogelijk op om het bezoek prettig te laten verlopen.'

Van Heesch is daar super blij mee: 'Je moet kunst toch beleven op de plek waar het gebeurt of te zien is.' Een kunstboek op je eigen bank lezen is voor haar een totaal andere beleving. 'Mensen met een beperking op dit gebied kunnen al aan een boel dingen in de maatschappij niet mee doen. Het is heel belangrijk dat je kunst echt kan beleven, want zoals iedereen weet is dat heel goed voor je, ook voor je gezondheid.'

