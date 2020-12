Verdachte van zedenzaak: 'Het Pieter Baan Centrum? Dat is voor mensen die niet jofel zijn'

Moet een 23-jarige man uit Zoetermeer wel of niet voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum? De man wordt verdacht van drie verkrachtingen van meisjes van 17 en 18, toen hij zelf ook 18 was. Het Openbaar Ministerie vindt dat hij tot nog toe niet genoeg heeft meegewerkt aan psychologische onderzoeken en dat hij daarom naar de kliniek moet, maar de advocaat van de man vindt dat zo'n onderzoek beter gedaan kan worden door een psycholoog in wie de verdachte vertrouwen heeft.

De zaak tegen de Zoetermeerder zou donderdag eigenlijk inhoudelijk worden behandeld, maar zowel het OM als raadsman Bart Swier zagen dat niet zitten. Dat was om verschillende redenen, maar de inhoudelijke behandeling is naar een later moment verschoven.

De verdachte zou in de nacht van 31 oktober op 1 november 2015 een 17-jarig meisje hebben verkracht. In de eerste helft van 2016 zou hij ook een vrouw van 18 eenmalig hebben verkracht en een ander meisje van 17 zelfs meerdere keren. De seks met dat laatste meisje heeft hij ook gefilmd, en met die filmpjes zou hij haar later hebben gechanteerd. Tenslotte zou hij sinds begin 2017 zijn inmiddels ex-vriendin met de dood hebben bedreigd, naaktfoto's van haar op Instagram hebben gezet en haar smadelijk hebben beledigd op Facebook.

Filmpjes

De vraag of al die beschuldigingen nou kloppen of niet, kwam donderdag nog niet aan de orde. Wel ging het over de seksfilmpjes die er van één van de slachtoffers zijn. Advocaat Swier wilde onder meer uitstel van de zaak om die filmpjes te kunnen achterhalen, om daarmee te bewijzen dat de seks met deze vrouw vrijwillig was, en er dus geen sprake is geweest van verkrachting.

Ook is op één van die filmpjes een andere man te zien, die volgens de advocaat nooit is gehoord door de politie. De rechtbank wees het verzoek om die filmpjes op te duiken toe, al moet het Openbaar Ministerie nog wel op zoek naar de telefoon waar de beelden op staan. Het OM krijgt tot 23 december de tijd om de telefoon te vinden.

Felle ondervraging

Het OM wil de man laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum, omdat er volgens de officier van justitie gevaar is voor herhaling, en omdat de verdachte onvoldoende heeft meegewerkt aan eerdere onderzoeken door een psycholoog en een psychiater. Volgens de verdachte had hij een aantal afspraken met deze deskundigen gemist omdat hij druk was, en omdat hij er steeds voor naar Den Haag moest reizen, en dat kost hem geld. Ook hing hem een ontruiming boven het hoofd die hij moest zien te voorkomen. Het leidde tot een strenge ondervraging door de rechtbank.

De rechtbank: 'U kiest ervoor om de belangrijke dingen te laten schieten.' De verdachte: 'Ik vind een dak boven mijn hoofd ook belangrijk.' De rechtbank : 'U heeft ook een dak boven uw hoofd als we u weer laten opsluiten, dus hoezo geen tijd? Hoezo heeft u het te druk? U heeft geen baan dus u zit thuis. U gaat één keer per week naar de reclassering en één keer per week naar De Waag. U had drie afspraken met de deskundige waarvan u er twee niet bent nagekomen. Hoe kunt u met droge ogen volhouden dat u het te druk heeft om afspraken na te komen?' De verdachte: 'Ik moest achterstallige huur bij elkaar zien te krijgen, een uitkering regelen, ik heb een leven, ik heb een dochter die ik niet zie. En het was toch allemaal vrijwillig?' Daarnaast vond hij dat één van de deskundigen na de eerste ontmoeting geen aardige dingen over hem had opgeschreven: 'Het was een positief gesprek, maar ze schreef wel op ik dat ik een narcist ben en asociaal. Daarom was ik boos.'

Welke deskundige

Advocaat Swier betoogde dat het Pieter Baan Centrum geen oplossing is, en dat de verdachte wel akkoord zou gaan met een andere deskundige die Swier zelf heeft uitgezocht. Bovendien wil de verdachte helemaal niet naar de kliniek. 'Het Pieter Baan Centrum is voor mensen die niet jofel zijn. Dat is niet voor mij. Ik ga daar niet aan meewerken.'

De rechtbank gaat uiteindelijk in het midden zitten. De Zoetermeerder hoeft niet naar het Pieter Baan Centrum, maar krijgt ook niet de door zijn advocaat gewenste deskundige. Hij moet alsnog meewerken met de deskundigen die hij al had moeten zien, en als hij dat niet doet gaat hij alsnog naar het PBC.

Voorarrest

De raadsman deed ook een poging om zijn cliënt weer op vrije voeten te krijgen. Hij zit weer in voorarrest omdat hij de voorwaarden voor zijn vrijlating heeft overtreden en omdat hij inmiddels is opgepakt voor een ander vergrijp. Het Openbaar Ministerie vindt dat de man in de cel moet blijven omdat het gevaar bestaat dat hij zich weer aan jonge vrouwen zal vergrijpen.

Swier ziet dat gevaar juist niet: 'Tegen mijn cliënt is al 4,5 jaar geen aangifte gedaan vanwege een zedenzaak, dus hoezo is er kans op herhaling?' En de verdachte zelf voegt toe: 'Ik heb sindsdien geleerd om meisjes anders te behandelen. Ik ga anders met ze om.' De rechtbank besluit desondanks dat de verdachte in de cel blijft. Swiers vindt dat dat juridisch niet kan, en tekende meteen hoger beroep aan. De uitslag daarvan komt waarschijnlijk binnen een week of drie. De zaak zelf gaat verder op 8 februari met een pro forma zitting.