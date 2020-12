Drukke winkelstraten verwacht: 'Er is voldoende ruimte, maar niet op zaterdagmiddag'

Nog even de laatste sinterklaascadeaus halen of gewoon even de stad in op je vrije dag. Het was vorig weekend bij vlagen te druk in de winkelgebieden en winkeliers verwachten dat het ook zaterdag weer druk gaat worden. 'Spreiding is belangrijk, dus we vragen mensen om niet op zaterdagmiddag te komen', vertelt Eduard Helwig, winkelcentrummanager van het Stadshart Zoetermeer.

Het is in de winkelcentra en binnensteden veel rustiger dan vorig jaar. 'In Den Haag waren zaterdag ongeveer dertig procent van het aantal mensen van vorig jaar', zo vertelde burgemeester Jan van Zanen woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Alleen is er door de coronamaatregelen minder capaciteit dan normaal. 'Er wordt ieder uur geteld', zo vertelde Van Zanen over afgelopen weekend. 'Het was druk, maar het kon. Zondag was het even spannend, maar het kon nog net.'

De gemeenten Den Haag en Leiden riepen mensen zondagmiddag door de drukte op om niet meer naar de binnenstad te komen. Volgens de Leidse centrummanager Gijs Holla was er ook hier een piek in de drukte. 'Vorig jaar was het in deze periode veel drukker dan normaal. Winkeliers hebben het zwaar, want er komen veel minder mensen in de winkels. Alleen op zaterdagmiddag is het heel druk.'

Verkeersregelaars

Met Sinterklaas en de kerstdagen voor de deur zal het komende maand op bepaalde momenten druk blijven in de binnensteden en de winkels. Helwig verwacht dat het zaterdag net zo druk wordt als vorige week. 'Het is nu natuurlijk Sinterklaas, dus we verwachten dat het weer druk zal worden, maar we denken niet dat het nog drukker wordt dan vorige week. Het was toen gelukkig nooit te druk, dus we hebben de binnenstad niet af hoeven sluiten.'

Helwig hoopt dat het ook dit weekend niet nodig is. 'In overleg met de gemeente ligt er een stappenplan, zodat we gelijk actie kunnen ondernemen als het te druk wordt. We zetten bijvoorbeeld verkeersregelaars en kunnen parkeergarages sluiten om er voor te zorgen dat mensen over de binnenstad worden gespreid.'

Eenrichtingsverkeer

Ook in Leiden zijn extra voorzorgsmaatregelen genomen. 'Zo gaan we de hekken om de Haarlemmerstraat af te sluiten prominenter op straat zetten', vertelt de centrummanager. 'We hebben eenrichtingsverkeer ingesteld in het centrum. We merkten vorige week dat het door de omleiding ook in andere straten drukker werd. We hebben nu de route aangepast om te voorkomen dat het op andere plaatsen te druk wordt.'

De gemeente Den Haag geeft aan vanaf vrijdag de situatie weer elk uur in de gaten te houden. Zo worden er onder meer hekken en borden geplaatst en loopinrichtingen ingesteld. Ook zijn diverse druktescenario's opgesteld om de juiste acties te kunnen nemen. 'Als ik winkels moet sluiten, dan sluit ik', kondigde Van Zanen in de gemeenteraadsvergadering al aan. Wel gaf de burgemeester aan dat de gemeente alleen verantwoordelijk is voor de drukte op straat. 'Winkeliers moeten zelf handhaven in de winkel. Dat zijn de landelijke afspraken. Maar als er excessen zijn, dan zal dat consequenties hebben en zal ik zeker winkels sluiten.'

Clowns

Maar alle partijen hopen vooral dat het niet zover hoeft te komen en proberen het publiek vooral op een luchtige manier op de regels te attenderen. Zo zet de gemeente Den Haag zes piccolo's in, de winkeliers in Zoetermeer hebben voor clowns gekozen. 'Het winkelcentrum is overdekt, dus mensen die komen winkelen moet direct een mondkapje op', zo legt Helwig uit. 'Met de clowns kunnen we mensen hier op een ludieke manier op wijzen en zorgen dat ze zich met een glimlach aan de regels houden.'

Het belangrijkste is echter de spreiding van de bezoekers. 'Het is rustiger dan vorig jaar', vertelt Holla. 'Op de meeste momenten is er voldoende ruimte in de stad, alleen op zaterdagmiddag tussen 2 en 3 uur niet. Dat is echt een piekmoment. Dus wij roepen alle mensen op om naar de binnenstad van Leiden te komen, maar niet op dat moment.'

Gezin van vijf personen

Holla krijgt bijval van Helwig. 'Zaterdag rond 2 uur is altijd het drukste moment van de week. Dus kom vooral vroeg of laat in de middag naar Zoetermeer. En als je dan toch op het drukste moment komt, winkel dan doelgericht en alleen. We zagen afgelopen zaterdagmiddag gezinnen van vijf personen die lekker op hun gemak komen winkelen. Dat is niet handig. Spreiding is het echt allerbelangrijkste om deze drukte aan te kunnen.'

