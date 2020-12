Stelende ex-butler Huis ter Duin hoort in hoger beroep 30 maanden cel eisen

Tegen Marcel J., voormalig butler van hotel Huis ter Duin uit Noordwijk, eist het Openbaar Ministerie in hoger beroep een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 12 voorwaardelijk. Ook wil het OM de butler een bedrag van 465.000 euro ontnemen. De 46-jarige ex-medewerker wordt verdacht van het stelen en witwassen van sieraden. Dit deed hij in 2016 in hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Twee jaar geleden werd J. door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden waarvan 12 voorwaardelijk voor het stelen van diamanten. J. fungeerde in het hotel als een soort butler. Hij liep in maart 2016 tegen de lamp toen een vriend van hem ontvreemde diamanten uit de kluis van Huis ter Duin te koop aanbood bij een juwelier in Amsterdam. Die juwelier had in de gaten dat de zaak niet klopte en sloeg alarm.

J. heeft toegegeven dat hij sieraden van de directrice en een echtpaar uit de kluis haalde en ze naar een juwelier in België bracht. Daar liet hij de diamanten in de sieraden vervangen door nepdiamanten, zogenoemde zirkonia’s. De sieraden bracht hij terug naar Huis ter Duin, maar zonder de kostbare diamanten.

Sieraden van een bejaarde dame

J. ontkende dat hij ook sieraden van een bejaarde dame had verkocht zonder haar toestemming. Door de dochter van de inmiddels overleden vrouw was aangifte gedaan tegen de voormalige medewerker van Huis ter Duin. Het hoger beroep van het OM is onder meer gericht op de vrijspraak voor de diefstal van nog twee ringen, waaronder een diamanten trouwring, die nooit zijn teruggevonden. En tegen de vrijspraak voor het witwassen van een hoeveelheid sieraden ter waarden van ruim 900.000 euro.

De ex-medewerker van Huis ter Duin vertelde tijdens de strafzitting in 2018 dat hij de diamanten geroofd had, omdat hij geld nodig had om er een exclusieve levensstijl op na te houden. Hij wilde de bekende en rijke gasten in Huis ter Duin kunnen nadoen.

