Expositie over eerste coronamaanden: 'Wat je hier ziet, kom je op straat niet meer tegen'

Mondkapjes in alle soorten en maten, tientallen foto's die zijn ingestuurd door Hagenaars en Hagenezen zelf, dagboekfragmenten op de muur en dagboeken zelf in vitrinekasten. Het Haags Historisch Museum exposeert sinds donderdag een deel van de Haagse Corona Collectie. Een project dat is gestart samen met het Gemeentearchief.

Collectiebeheerder Patricia Deiser is de bedenker van de collectie en de tentoonstelling. 'Wat je terugziet in de expositie, zie je echt niet meer op straat', zegt Deiser als ze door haar tentoonstelling loopt. 'Wij merkten al snel dat de periode van de eerste lockdown in maart een heel bijzondere tijd was.' De straten van Den Haag waren leeg, beelden kregen opeens mondkapjes op. Zo'n bijzonder mondkapje heeft ook een prominente plek in de expositie, naast een heleboel andere bijzondere mondkapjes. Eentje van de politie, een mondkapje dat tijdens Prinsjesdag gedragen is en - op een andere plek - een HTM-mondmaskertje. 'Ik denk dat dat door een HTM-er is geschonken. Het lag opeens gewoon zonder uitleg bij ons in de brievenbus.'

In een vitrinekast staan ook prachtig geïllustreerde dagboeken uitgestald. Teksten uit andere dagboeken zijn met de hand op de muur geschreven. En aan een wand hangen tien grote foto's. Die zijn gemaakt door Sandra Uittenbogaart, een professioneel fotograaf. 'Ik vond het heel bijzonder om deze opdracht te krijgen. Je ziet dat mensen echt zoekende zijn.' Ze staat bij een van haar foto's: een strandopgang met wel heel veel borden. 'Dit zijn iets van vijftien borden', zegt Sandra. 'En dan nog loopt die mevrouw de verkeerde kant op. Je ziet hier gewoon dat de gemeente echt probeert het goed te doen, maar het gaat toch mis.'

Honderd foto's in totaal

Sandra Uittenbogaart leverde uiteindelijk honderd foto's aan het Gemeentearchief en het Historisch Museum. Tien daarvan zijn nu geselecteerd voor de expositie, de rest wordt binnenkort op andere plekken in de stad openbaar tentoongesteld.

En van de ingestuurde foto's vindt collectiebeheerder Patricia Deiser een zwart-wit foto van een jongen in een rolstoel heel indrukwekkend. 'We kregen in het begin vooral grappige foto's opgestuurd, maar ook deze. De jongen is gehandicapt en kon door corona niet meer naar de fysiotherapeut. Daardoor kwam hij weer in een rolstoel terecht. Hier kijkt hij in zijn rolstoel door het raam naar zijn vriendjes die buiten aan het spelen zijn. Dat greep me echt naar de keel.