Horeca blij met mogelijke extra coronasteun, Leidse horeca wellicht niet illegaal open

De regeringscoalitie wil dat er honderden miljoenen euro's extra worden uitgetrokken voor steun, onder meer aan bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis. Bedrijven die 70 procent van hun omzet verliezen, kunnen een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten vergoed krijgen, stellen de partijen voor. Het kabinet zou hiermee aan de slag gaan, later wordt er een officieel besluit over genomen, melden Haagse bronnen aan de NOS.

Dat is goed nieuws voor de horeca in de regio, want de verwachting is dat zij extra steun krijgen. 'Het is alleen nog even afwachten wat het precies wordt', zegt Maarten Hinloopen van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). 'Dit is goed nieuws natuurlijk', reageert David Zock van de Leidse KHN.

Die laatste KHN-afdeling kondigde aan op 17 januari 'illegaal' open te gaan. Als de extra steun voor de horeca voldoende is, gaat het plan van horecabedrijven om op 17 januari weer open te gaan van tafel. Dan moet het pakket wel goed genoeg zijn. 'Het is nog te vroeg om onze zegeningen te tellen, maar als de verhoging van de steun daadwerkelijk komt, kunnen we afhankelijk van de hoogte daarvan het wat langer gesloten volhouden. Dat zal dan ook zeker een reële optie zijn’, vertelt Zock, zelf horecaondernemer in de Leidse binnenstad.

Fatsoenlijke steun

'We zullen de ontwikkelingen volgen. Ons doel is niet de wet te overtreden of het besmettingsrisico te verhogen, maar om te overleven', benadrukt de Leidse horecaondernemer.

'Als het daadwerkelijk waar is wat er nu uitgelekt is, is het precies waar we om gevraagd hebben', vertelt Hinloopen. Volgens de voorzitter van de Haagse KHN kan het ook niet anders, nu de coronacijfers niet lijken te dalen. 'Het zit er dus nog niet in dat we open kunnen en dus is er fatsoenlijke steun nodig. Met dit pakket gaat het de goede kant op', vertelt hij.

De landelijke Horeca Alliantie kondigt aan maandag te gaan protesteren in Den Haag. Ze willen meer financiële steun van de overheid voor het verlies aan omzet vanwege de coronamaatregelen. Voor de Horeca Alliantie is het aangekondigde pakket onvoldoende. Die wil een financiële compensatie tot 100 procent. 'De horeca verdient echte stéun voor haar medewerking; volledige steun en géén doffe dreun', aldus de Horeca Alliantie. De horecaondernemers komen maandag rond het middaguur bijeen op de Koekamp, naast het Malieveld. Daar zullen onder anderen Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland, horecaondernemer Khalid Oubaha en PVV-leider Geert Wilders hen toespreken.

