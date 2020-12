Huidige competities in het topamateurvoetbal niet meer hervat

De KNVB gaat niet meer verder met de huidige competities in de Tweede en Derde Divisie en de Hoofdklasse. De competities werden in oktober stilgelegd en de bond acht het niet realistisch om de competities nog uit te spelen als er weer gevoetbald mag worden. Als er weer gevoetbald mag worden, zullen de verschillende klassen ingedeeld worden in twee poules, die vervolgens onderling een competitie zullen spelen.

In de Tweede Divisie spelen onder meer Katwijk, Noordwijk, Quick Boys, Rijnsburgse Boys, Scheveningen, terwijl FC Lisse, VVSB, Ter Leede, Westlandia en Quick in de Derde Divisie uitkomen. Voor de amateurclubs die onder de Hoofdklasse uitkomen geldt de beslissing van de KNVB niet. Daarover wordt besloten zodra de nieuwe kabinetsmaatregelen bekend zijn gemaakt.

Het bestuur amateurvoetbal van de KNVB heeft het besluit genomen na een inventarisatie onder alle deelnemende verenigingen. 'We vinden het enorm vervelend voor alle clubs die eerder dit seizoen goed hebben gepresteerd. Gezien het drukke speelschema in deze topcompetities is het uitspelen niet of nauwelijks meer realistisch', laat Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, weten in een reactie.

Breed gedragen beslissing

De voetbalbond heeft ook direct een alternatief scenario gepresenteerd. Hierbij gaat de bond ervan uit dat de competitie halverwege januari weer hervat kan worden. De divisies worden gehalveerd in twee poules, gebaseerd op de geografische ligging van de clubs. Na de competitie volgt een beperkte nacompetitie.

Van der Zee legt uit waarom de KNVB voor deze beslissing heeft gekozen. 'Wij wilden weten hoe de deelnemende verenigingen hier tegenaan kijken en naar welk scenario hun voorkeur uitging. Dankzij deze inventarisatie en het veelvuldige overleg met hun belangenbehartigers hebben we een breed gedragen beslissing kunnen nemen. Deze koerswijziging vraagt flexibiliteit van iedereen, maar we hebben in ieder geval het vooruitzicht dat, zodra er weer gevoetbald kan worden, er hele competities gespeeld kunnen worden.'

De indeling van de poules is hier te vinden.

LEES OOK: Katwijk hoopt dat topamateurvoetbal eind januari weer mogelijk is