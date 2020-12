Leidse burgemeester speelt voor tandarts bij T-rex Trix

De originele Trix werd in 2013 in de Amerikaanse staat Montana ontdekt. In 2016 kwam het miljoenen jaren oude skelet naar Naturalis. Ze is het eerste authentieke tyrannosaurusskelet in Europa. De replica heeft een andere houding dan de echte Trix in Naturalis. Waar het origineel zijn kop laag bij de grond heeft, torent de kop van de replica boven het publiek uit in een meer aanvallende pose.

Het skelet bestaat uit 320 verschillende botten die gekopieerd zijn. De botten zijn eerst één voor één gescand door de computer. Met die scan kunnen ze de botten zo vaak printen als ze willen. Er zijn maar weinig T-rex-skeletten op de wereld die zo compleet zijn als die van Trix. Veel musea willen daarom wel zo'n kopie tentoonstellen.

Dinosaur Museum van Nagasaki

'Het Dinolab team van Naturalis zal de komende weken werken aan de laatste aanpassingen van het frame', vertelde Peter Schalk, adjunct-directeur van Naturalis. 'Door middel van instructievideo's en time-lapse opnames kunnen we aan onze collega's in Japan demonstreren hoe het skelet in het nieuwe Dinosaur Museum van Nagasaki in elkaar gezet en tentoongesteld kan worden.'

Tot en met 16 december wordt dit werk in de entreehal van Naturalis verricht. In maart volgend jaar vertrekt de kopie van Trix naar Japan. Donderdag was alvast de ceremoniële overdracht.

