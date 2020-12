Haagse duurzaamheidsplannen met weinige vreugde ontvangen

Dat bleek donderdagavond tijdens een debat over de verdeling van een fors deel van het geld dat de gemeente kreeg uit de verkoop van de Eneco-aandelen. Meerdere partijen – VVD, GroenLinks en de SP – hadden dan ook eigen groene plannen gemaakt. De Haagse Stadspartij liet weten flink aan het voorstel van de wethouder te willen gaan sleutelen.

Van Tongeren maakte bijna twee maanden geleden bekend waaraan het stadsbestuur het geld dat beschikbaar is gekomen voor duurzaamheid wil uitgeven. Zestig miljoen euro gaat naar het verduurzamen van woningen en bedrijfsgebouwen in de stad. Daarnaast is 22 miljoen euro bedoeld voor het verduurzamen van eigen gebouwen van de gemeente en maatschappelijk vastgoed, zoals buurthuizen, theaters en GGD-locaties. Ook gaat een deel (27 miljoen) naar de aanleg van schone bronnen en warmtenetten. Verder gaat er geld naar de verduurzaming van openbare verlichting en de aanleg van laadpalen voor elektrische auto's.

Ondermaats

Maar de oppositie en de coalitiepartijen VVD en CDA zijn kritisch. Zo is de financiële onderbouwing van de plannen ondermaats, constateerde Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Volgens hem hanteert Van Tongeren een 'bierviltjes-benadering': er zouden zo maar wat bedragen zijn opgeschreven. Hij sprak ook over ‘helikoptergeld’, dat willekeurig over de stad wordt uitgestrooid en noemde het plan later zelfs 'een kladje'.

Ook zijn collega Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij toonde zich zeer ontstemd. Volgens hem is het Enecogeld eigenlijk spaargeld van de burgers van Den Haag. Maar die worden door het plan 'bestolen'. In de plannen blijft er veel geld binnen de gemeente hangen en gaat er zelfs weer geld terug naar Eneco voor duurzaamheidsprojecten. Op deze manier komt er volgens Wijsmuller te weinig geld bij de mensen in de stad terecht en zeker niet bij de mensen die het minder breed hebben. 'Dit college vergroot de sociale ongelijkheid', concludeerde hij.

Groene dwangbuis

De PVV is toch al geen groot aanhanger van duurzaamheidsplannen en ziet in die van de wethouder al helemaal niets. Raadslid Karen Gerbrands vreest dat bijvoorbeeld burgers de dupe worden van de plannen om huizen van het gas te halen. 'Hagenezen worden in een groene dwangbuis gedaan en betalen daarvoor straks de hoofdprijs. Na drie jaar niets doen heeft deze incompetente wethouder nog steeds geen idee waarmee ze bezig is', oordeelde zij.

Andere partijen misten 'een gezond verstand benadering' (ChristenUnie/SGP), de wens om het 'kapitalistische systeem dat de klimaatcrisis heeft veroorzaakt' aan te pakken (SP) of hadden kritiek op de manier waarop burgers van Den Haag werden betrokken bij het maken van het plannen.

Enorme opgave

Alleen GroenLinks, de eigen partij van de wethouder, en D66 voelen wel iets voor haar aanpak. En dat het plan nog niet alle antwoorden biedt op vragen, is niet verwonderlijk, aldus Arjen Kapteijns van die eerste partij. 'Want het is een enorme opgave waarvoor we staan. Het is een ingewikkeld proces en niet helemaal dichtgetimmerd. Dat is het innovatieve en experimentele karakter ervan.'

De andere coalitiepartijen VVD en CDA waren iets minder enthousiast en kwamen tijdens het debat met het voorstel om veel meer in te zetten op het isoleren van woningen. Daarvoor moet een speciaal fonds komen waaruit mensen tegen twee procent rente geld kunnen lenen.

Begin

Van Tongeren zei een deel van de kritiek wel te kunnen begrijpen. Ook zij benadrukte dat de plannen nog maar een begin zijn. Veel onderdelen worden nog uitgewerkt en komen dan nog weer terug naar de raad. Verder verklaarde ze dat het 'college mensen keuzes wil geven en geen dingen wil voorschrijven'.

De bedragen die nu bij de verschillende onderdelen worden genoemd, zijn wat haar betreft ook niet in beton gegoten. De gemeenteraad krijgt bij voorstellen waarmee hoge bedragen zijn gemoeid aparte voorstellen. 'Het is een indeling die kan worden aangepast. Het is geen bestedingsvoorstel, maar een verdeling op hoofdlijnen.'

Snode plannen

Die opmerking bood een paar partijen de kans om Van Tongeren te vragen welke bedragen nu echt al moeten worden vastgelegd en met welke nog kan worden geschoven voor de eigen plannen. 'De raad kan ultimo overal over beslissen', zei zij donderdagavond, tijdens het ruim zes uur durende debat. Dat maakt de weg vrij voor partijen om bijvoorbeeld geld vrij te maken voor het isoleren van woningen. Vrijwel alle fracties kondigden daarom aan te willen sleutelen aan het voorstel van de wethouder. Wijsmuller: 'Wij komen nog met snode plannen.'