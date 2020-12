Jochem Myjer steunt crowdfundingsactie Leidse Schouwburg: 'Zorg dat het magische plek blijft'

Leidenaren kunnen hun naam verbinden aan een stoel in de Leidse Schouwburg. Alle stoelen die niet gebruikt kunnen worden door het coronavirus krijgen een strik, die voorzien kan worden van een naam. Op deze manier hoopt de schouwburg geld op te halen om de crisis door te komen. Cabaretier Jochem Myjer steunt de actie: 'Zorg dat het geen pizzeria wordt, maar dat het de magische plek blijft die het is.'

'Het gaat niet goed in theater- en concertland... De coronacrisis heeft grote impact op de culturele sector, en ook op onze Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal', zo legt de schouwburg de actie uit. Door de anderhalve meter-richtlijnen mogen er maar honderdvijftig in plaats van vijfhonderd kaarten per voorstelling worden verkocht.

Om door deze moeilijke tijd te komen heeft de schouwburg een crowdfundingsactie opgestart. De 350 stoelen die niet gebruikt kunnen worden door het theater ingepakt met een strik. En deze strik kan door donateurs worden gepersonaliseerd. Bij een donatie van 50 euro of meer kun je je naam aan de stoel laten hangen. Onder alle donateurs wordt een passepartout verloot voor als het theater weer met de normale capaciteit kan werken.

Toekomst voor theater in Leiden

Met de donaties wil de schouwburg er voor zorgen dat voorstellingen door kunnen gaan. 'Dat er een toekomst voor theater en muziek is in Leiden', zo legt de Leidse Schouwburg uit. 'Maar we kunnen ook verder met onze missie om podiumkunst bereikbaar te maken voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan jeugdvoorstellingen waarbij wij een aantal kaartjes kunnen geven aan gezinnen voor wie het financieel niet mogelijk is om naar een theater te gaan.'

De actie wordt ondersteund door Jochem Myjer, ambassadeur van het theater. 'Bijna alle artiesten vinden dit het mooiste theater van Nederland. Daar ben ik als Leidenaar natuurlijk apetrots op. Maar het gaat niet goed met de podiumkunsten, dus ook niet met de Leidse Schouwburg. Dus aan alle Leidenaren die net zo trots zijn op de schouwburg als ik: Steun de Leidse Schouwburg en zorg er voor dat dit geen pizzeria, bed and breakfast of escape room wordt, maar altijd de magische plek blijft die het is.'